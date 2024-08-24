Άφαντος παραμένει ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στη γερμανική πόλη Ζόλινγκεν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα η εφημερίδα BILD έγραψε ότι υπήρξε σύλληψη υπόπτου, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι ο άνδρας που συνελήφθη τα ξημερώματα δεν είναι τελικά ο δράστης.

Για «τρομερό γεγονός» έκανε λόγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον δήμαρχο της πόλης και δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από την επίθεση.

«Θρηνούμε για τα θύματα και συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ο δράστης πρέπει να συλληφθεί σύντομα και να τιμωρηθεί στον μέγιστο βαθμό του νόμου», δήλωσε ο κ. Σολτς.

Προηγουμένως την οδύνη τους είχαν εκφράσει και οι επικεφαλής των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP).

Συγκλονισμένη δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέζερ από τη βάναυση επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων οκτώ χθες, Παρασκευή, στη Ζόλινγκεν, στη δυτική Γερμανία.

«Η βάναυση επίθεση που διαπράχθηκε στη διάρκεια της γιορτής της πόλης Ζόλινγκεν μας συγκλονίζει βαθιά» αναφέρει η υπουργός σε ανάρτησή της στο X, προσθέτοντας ότι «οι υπηρεσίες ασφαλείας θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης και να διευκρινίσουν το υπόβαθρό της».

Τα κίνητρα του δράστη του εγκλήματος παραμένουν άγνωστα.

«Λαμβάνονται καταθέσεις από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες. Πολυπληθής ομάδα της αστυνομίας αναζητά αυτήν την ώρα τον δράστη» σημείωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος) χθες Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε πολλούς ανθρώπους με μαχαίρι στη διάρκεια του φεστιβάλ της Ζόλινγκεν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με ανάρτησή τους στο X, οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του υπόπτου που διαφεύγει.

«Ερχόμενος από το πουθενά, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι μαχαίρωσε στην τύχη ανθρώπους και τους σκότωσε» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, από το σημείο της επίθεσης το οποίο επισκέφθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

«Γιατί; Κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα προς το παρόν για το κίνητρο, για το άτομο αυτό» πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση που διαπράχθηκε κατά τις εκδηλώσεις για την 650ή επέτειο από την ίδρυση της πόλης αυτής, μεγάλο μέρος της περιοχής αποκλείστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντίσελντορφ.

Τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρούσες εκεί στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, συνέδραμαν μέλη των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP που βρισκόταν στο σημείο, η οποία πρόσθεσε ότι στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του δράστη μετείχε επίσης ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Solinger Tageblatt, λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδος) ένας από τους διοργανωτές του φεστιβάλ ανέβηκε στη σκηνή για να διακόψει τις εκδηλώσεις σε πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Ο διοργανωτής είπε ότι συνεργεία διάσωσης προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή ανθρώπων. Χιλιάδες επισκέπτες ακολούθησαν την παρότρυνσή του να εγκαταλείψουν το μέρος με ηρεμία, προσθέτει η εφημερίδα. «Η ατμόσφαιρα είναι περίεργη» ήταν η περιγραφή της δημοσιογράφου που κάλυπτε το γεγονός.

«Οι άνθρωποι εγκατέλειψαν το μέρος σοκαρισμένοι, αλλά ήρεμα» δήλωσε στην εφημερίδα ο Φίλιπ Μίλερ, ένας από τους διοργανωτές.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε επίσης στην Solinger Tageblatt ότι βρισκόταν μερικά μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης, κοντά στη σκηνή της συναυλίας, και «κατάλαβε από την έκφραση στο πρόσωπο της τραγουδίστριας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

«Και μετά, σε απόσταση ενός μέτρου από μένα, έπεσε κάτω ένας άνθρωπος» διηγήθηκε ο αυτόπτης μάρτυρας Λαρς Μπράιτσκε. Αρχικά νόμιζε ότι επρόκειτο για κάποιον μεθυσμένο. Αλλά όταν γύρισε είδε κι άλλους ανθρώπους να είναι πεσμένοι στο έδαφος και αίμα.

Οι γερμανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή τα τελευταία χρόνια καθώς αντιμετωπίζουν μια διπλή τρομοκρατική απειλή, τον τζιχαντισμό και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Η πιο φονική τζιχαντιστική επίθεση στο γερμανικό έδαφος διαπράχθηκε τον Δεκέμβριο του 2016: ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο του Βερολίνου στοιχίζοντας τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Στα τέλη Μαϊου, ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Μάνχαϊμ στη δυτική Γερμανία σε αντιισλαμική συγκέντρωση. Ο δράστης, ένας 25χρονος Αφγανός που είχε φτάσει στη Γερμανία το 2014, είναι ύποπτος για ισλαμιστικά κίνητρα.

Άλλη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα προέρχεται από την ακροδεξιά, έπειτα από πολλές φονικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

