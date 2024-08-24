Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ στην πόλη Ζόλινγκεν

Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά, είναι ο τελευταίος απολογισμός από την επίθεση αγνώστου με μαχαίρι το βράδυ της Παρασκευής σε φεστιβάλ στη γερμανική πόλη Ζόλινγκεν, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

Οι γερμανικές Αρχές μίλησαν για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τις 21:45 (τοπική ώρα· 22:45 ώρα Ελλάδας), άνδρας με «αραβικά χαρακτηριστικά», κραδαίνοντας μαχαίρι επιτέθηκε αδιακρίτως σε ανθρώπους που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία Φρόνχοφ, στο κέντρο της πόλης, και παρακολουθούσαν συναυλία, στο πλαίσιο του τριήμερου φεστιβάλ για τη συμπλήρωση 650 ετών από την ίδρυση της πόλης.

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Σε εξέλιξη είναι ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή, με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιθεωρητή της αστυνομίας Σάσα Κρέστα, ο δράστης δεν επέλεξε τα θύματα, στόχευε ωστόσο με το μαχαίρι του στον λαιμό τους.

«Τον δράστη αναζητούν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις. Θέλουμε πραγματικά να τον συλλάβουμε. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες του εγκληματολογικού και καταθέσεις μαρτύρων», δήλωσε ο κ. Κρέστα και πρόσθεσε ότι τρεις από τους ανθρώπους που δέχθηκαν επίθεση δεν τραυματίστηκαν, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε εδώ στον τόπο του εγκλήματος. Είναι θλιβερό. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε να τα καταφέρουν οι σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον επιθεωρητή Κρέστα στο Ντίσελντορφ.

«Στη Ζόλινγκεν βρισκόμαστε όλοι σε σοκ, αισθανόμαστε φρίκη και μεγάλη θλίψη. Θέλαμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της πόλης μας και τώρα αναγκαζόμαστε να θρηνήσουμε θανάτους και τραυματισμούς. Μου ραγίζει η καρδιά η επίθεση στην πόλη μας. Με δάκρυα στα μάτια σκέφτομαι αυτούς που χάσαμε. Προσεύχομαι για όσους παλεύουν ακόμη για τη ζωή τους», δήλωσε ο δήμαρχος της Ζόλινγκεν Τιμ Κούρτσμπαχ.

Μετά την επίθεση, οι αρχές αποφάσισαν να διακοπεί το «Φεστιβάλ για την Πολυμορφία» που βρισκόταν σε εξέλιξη, με την ευκαιρία της 650ής επετείου από την ίδρυση της πόλης, κι επρόκειτο να διαρκέσει ως και αύριο Κυριακή.

Τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ υπολογιζόταν ότι θα παρακολουθούσαν τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

