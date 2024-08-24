Πρόοδο βλέπουν οι ΗΠΑ στις συζητήσεις για τη Γάζα - Νέος γύρος συνομιλιών την Κυριακή

Για πρόοδο στις συνομιλίες στο Κάιρο έκανε λόγο χθες η Ουάσιγκτον, την ώρα που ο πόλεμος, ο οποίος διανύει την 323η ημέρα του, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πιέζει για να κλειστεί συμφωνία, συζήτησε με τους ηγέτες των δυο αραβικών κρατών που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι και τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Οι επικεφαλής της Μοσάντ Δαυίδ Μπαρνέα και της Σιν Μπετ Ρονέν Μπαρ παίρνουν μέρος στις συνομιλίες, μια εβδομάδα μετά τον προηγούμενο κύκλο, στην Ντόχα του Κατάρ, με τη συμμετοχή των μεσολαβητών.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγαν στο Κάιρο για να «να σημειωθεί πρόοδος ώστε να κλειστεί συμφωνία για τους ομήρους» που απήγαγε και οδήγησε στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του στο νότιο Ισραήλ ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Η επίθεση αυτή ήταν το έναυσμα του πολέμου.

Παρόντες στις συνομιλίες είναι ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ. Όπως και στην Ντόχα, η Χαμάς δεν συμμετέχει.

«Σημειώθηκε πρόοδος. Τώρα έχουμε ανάγκη τα δυο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία και να την εφαρμόσουν» δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, τονίζοντας επανειλημμένα ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι συνομιλίες βρίσκονται «κοντά στην κατάρρευση» είναι «ανακριβείς».

Πάντα κατά τον Κίρμπι, οι συνομιλίες, που άρχισαν προχθές Πέμπτη, είναι «εποικοδομητικές» και ελπίζεται ότι αυτή η δυναμική «θα συνεχιστεί» τις «δυο επόμενες ημέρες» (το σαββατοκύριακο).

Σύμφωνα με αιγυπτιακή πηγή ενήμερη σχετικά, στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Κατά την ίδια πηγή, «διευρυμένος» κύκλος συνομιλιών θα αρχίσει αύριο Κυριακή και θα είναι «σημείο καμπής» για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η Ουάσιγκτον συζητά με τους μεσολαβητές νέες προτάσεις για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς», συμπλήρωσε η αιγυπτιακή πηγή.

Στέλεχος του παλαιστινιακού κινήματος, ο Χουσάμ Μπαντράν, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιμονή του κ. Νετανιάχου να παραμείνουν τα στρατεύματά του σε στενή ζώνη γης κατά μήκος των συνόρων Λωρίδας της Γάζας - Αιγύπτου, γνωστό με την ονομασία Διάδρομος της Φιλαδέλφειας, αντανακλά «την άρνησή του να κλείσει τελική συμφωνία».

Η Χαμάς δεν θα αποδεχθεί «τίποτα λιγότερο από την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής» από τη Λωρίδα της Γάζας, «συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος το Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, που κατέλαβε τον Μάιο, «για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το γραφείο του.

Από την πλευρά της η Χαμάς επιμένει να εφαρμοστεί πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον Μπάιντεν την 31η Μαΐου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θύλακα, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

Οι μάχες συνέχιζαν να μαίνονται χθες, με αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για πυρά πυροβολικού και για χερσαίες μάχες στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί τη νύχτα έπληξαν σπίτι στη δυτική Χαν Γιουνίς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες και ισάριθμα παιδιά, και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

Χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως «εξάλειψαν δεκάδες τρομοκράτες και κατέστρεψαν δεκάδες τρομοκρατικές υποδομές» σε διάφορους τομείς.

Ο πόλεμος έχει εκτοπίσει σχεδόν όλο τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, κατά μεγάλο μέρος του επανειλημμένα, ενώ οι ελλείψεις στέγης, τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων και άλλων απόλυτα απαραίτητων ειδών και υπηρεσιών, έχουν γενικευτεί και εξαπλώνονται ασθένειες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που χαρακτηρίζει «καταστροφική» την ανθρωπιστική κατάσταση.

Για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα συνέβαλε να αποτραπεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τις απειλές του Ιράν και συμμάχων του να ανταποδώσουν τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη, που αποδόθηκε στο Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία.

