Όταν μια οβίδα εξερράγη κοντά στον Αλέξαντρ Μπούντκο, ο 26χρονος βρέθηκε θαμμένος ζωντανός και με «φοβερούς πόνους» από τραύματα που προκάλεσαν τον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του.

Ο Ουκρανός στρατιώτης βρισκόταν στο Χάρκοβο, όταν η μονάδα του δέχθηκε επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής τον Αύγουστο του 2022.

Δύο χρόνια μετά, είναι ο πρωταγωνιστής σε τηλεοπτικό ριάλιτι, στην ουκρανική εκδοχή του The Bachelor, στο οποίο πολλές γυναίκες μάχονται για την αγάπη του.

Το BBC μίλησε με τον βετεράνο που έγινε διάσημος, ο οποίος λέει ότι ελπίζει μέσα από την εκπομπή να βρει την αγάπη μετά τον χωρισμό με την κοπέλα του τον περασμένο Ιανουάριο.

Τα κίνητρά του δεν είναι μόνο ρομαντικά. Θέλει, λέει, με την παρουσία στην εκπομπή να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί με αναπηρία.

The new hero of the Ukrainian "Bachelor" will be Oleksandr "Teren" Budko. He is a veteran, a public figure, the author of the book "The Story of a Stubborn Man" and a member of the Invictus Games national team pic.twitter.com/vzpADD9Vle — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) May 13, 2024

Θέλει να δείξει ότι οι τραυματισμένοι βετεράνοι δεν είναι «αουτσάιντερ, αλλά πλήρη μέλη της κοινωνίας».

«Στην περίπτωσή μου, η ζωή μου τώρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, καλύτερη από πριν τραυματιστώ» λέει.

Η ζωή του δεν ήταν πάντα έτσι. Τα χρόνια πριν από την εισβολή της Ρωσίας, εργαζόταν ως barista σε εστιατόριο του Κιέβου, ενώ σπούδαζε γραφιστική.

Λέει ότι τα όνειρά του ήταν «προσγειωμένα»: να ταξιδέψει, να ανακαλύψει τον κόσμο και να αναπτυχθεί επαγγελματικά. Ήθελε να κάνει οικογένεια.

Αλλά η ζωή του ανατράπηκε πριν από δύο χρόνια, όταν έγινε ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς που εντάχθηκαν στον στρατό.

Τον Αύγουστο του 2022 τοποθετήθηκε κοντά στο Izyum, μια κατεχόμενη πόλη στην πρώτη γραμμή της ρωσικής προέλασης.

Η πόλη απελευθερώθηκε από το Κίεβο μόλις ένα μήνα αφότου ο Αλεξάντρ τραυματίστηκε σοβαρά.

«Ένιωσα τη γη να μετατοπίζεται. Ένιωσα έναν τρομερό πόνο στα πόδια μου και συνειδητοποίησα ότι θα τα έχανα» είπε.

«Ούρλιαξα από φρικτό πόνο και φώναξα για να με ακούσουν».

Οι σύντροφοί του τον ξέθαψαν από το έδαφος και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τότε ήταν που κατάλαβε ότι τα πόδια του είχαν πληγωθεί πολύ.

«Κατάλαβα ότι είχα χάσει τα πόδια μου τη στιγμή του τραυματισμού, δύο ή τρία δευτερόλεπτα αφότου ένιωσα τον πόνο».

Ο Oleksandr επέζησε, αλλά μεγάλο μέρος του Izyum έμεινε ερειπωμένο. Τότε, οι αρχές δήλωσαν ότι είχαν βρει περισσότερα από 400 πτώματα σε τάφους κοντά στην πόλη.

Παρά την δύσκολη ανάρρωση, μπόρεσε να περπατήσει με προσθετικά πόδια μέσα σε έξι μήνες.

«Όταν δεν είχα προσθετικά, έπρεπε να κυκλοφορώ με αναπηρικό καροτσάκι. Ανακάλυψα πόσο απρόσιτο και ακατάλληλο ήταν το Κίεβο για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, παρόλο που είναι η πρωτεύουσα», λέει.

Οι τραυματισμοί εξαιτίας του πολέμου σημαίνουν ότι η εμπειρία του Αλεξάντρ γίνεται ολοένα και πιο κοινή στην Ουκρανία.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να καταγράφουν τον αριθμό των τραυματιών πολέμου, δεκάδες χιλιάδες υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τα άκρα τους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ξεχωριστού ριάλιτι, που ονομάζεται Legs Off - το οποίο παρουσίασε ο Αλεξάντρ- που αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθώς μετακινούνται στις πόλεις της Ουκρανίας.

Εκτός από την παρουσίαση, ο βετεράνος έχει επίσης γράψει ένα βιβλίο, κέρδισε μετάλλια στους Αγώνες Invictus και εμφανίστηκε με έναν θίασο μπαλέτου στις ΗΠΑ – όλα αυτά ενώ αναρρώνει από τα τραύματά του.

Είναι τόσο δημοφιλής στην Ουκρανία που το app του The Bachelor «έπεσε», όταν ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο πρωταγωνιστής στην επόμενη σεζόν.

Οι παραγωγοί του The Bachelor θεωρούν τον βετεράνο ως σύμβολο ελπίδας. «Παρά τους ακρωτηριασμούς του, ο Oleksandr κάνει ποδήλατο, οδηγεί αυτοκίνητο και ανεβαίνει στα βουνά. Ζει τη ζωή στο έπακρο», λέει η Natalia Franchuk, από το STB, το δίκτυο στο οποίο θα προβληθεί η εκπομπή.

Πηγή: skai.gr

