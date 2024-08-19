Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Ένας 40χρονος εργάτης νεκρός μετά την έκρηξη σε υπεράκτιο αγωγό φυσικού αερίου στη Λουιζιάνα

Ένα τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου εξακολουθεί να φλέγεται

Ασθενοφόρο ΗΠΑ

Ένας 40χρονος εργάτης εντοπίστηκε νεκρός χθες Κυριακή στην περιοχή Πλάκεμινς Πάρις της Λουιζιάνας, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε μια ημέρα νωρίτερα σε υπεράκτιο αγωγό φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

«Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο του 40χρονου Τζόσουα Νίκολς από την πόλη Λέικ Τσαρλς», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ένα τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου εξακολουθεί να φλέγεται.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος επέβαινε σε σκάφος κοντά στο σημείο της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Νεκρός Έκρηξη αγωγός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark