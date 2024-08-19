Ένας 40χρονος εργάτης εντοπίστηκε νεκρός χθες Κυριακή στην περιοχή Πλάκεμινς Πάρις της Λουιζιάνας, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε μια ημέρα νωρίτερα σε υπεράκτιο αγωγό φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση αυτής της αμερικανικής πολιτείας.

«Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο του 40χρονου Τζόσουα Νίκολς από την πόλη Λέικ Τσαρλς», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ένα τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου εξακολουθεί να φλέγεται.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος επέβαινε σε σκάφος κοντά στο σημείο της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

