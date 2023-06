Ρωσία: Οργιάζουν οι φήμες για τον νέο υπουργό Άμυνας – Ποιο όνομα ακούγεται

Εντονη φημολογία για τον επόμενο υπουργό Αμυνας της Ρωσίας μετά το ξήλωμα του Σεργκέι Σοϊγκου (απαίτηση του Πριγκόζιν για την συμφωνία με τον Πούτιν, το οποίο όμως ακόμα εκκρεμεί), κυκλοφορεί στα ρωσικά τοπικά μέσα και social media.

Το όνομα του Αλεξέι Ντιούμιν, νυν Κυβερνήτη της Περιφέρειας της Τούλα (από το 2016) και πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας και επικεφαλής σωματοφύλακα του Πούτιν, ακούγεται ως ο νέος υπουργός Άμυνας.

Russian sources claim Aleksey Dyumin, Putin's former bodyguard & current governor of the Tula region, expected to be Russia’s new Minister of Defense. Shoigu expected to be removed from his post. pic.twitter.com/p699ttf5LC

Λέγεται μάλιστα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που ανεπίσημα βοήθησε να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πριγκόζιν, μετά την ανταρσία της Wagner – τη σοβαρότερη απειλή για τον Βλαντίμιρ Πούτιν τα 23 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Russian sources say Aleksey Dyumin, former bodyguard of Putin and current governor of the Tula region, might become the new Russian defense minister replacing Shoigu. They say it was him that unofficially resolved the conflict with Prigozhin. Surovikin might become Chief of GS. pic.twitter.com/jspX6bAk22