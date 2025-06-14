Έκτακτη σύσκεψη για τις εξελίξεις μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αρμόδιων για θέματα ασφαλείας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός 'Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχηγός της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) Ομέρ Τσελίκ.

Ο Ερντογάν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι «κατά τη συνομιλία ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και θεωρεί τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά που έχουν ξεκινήσει ως τη μόνη λύση για την επίλυση της διαμάχης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι «υποστηρίζουμε την άποψη των ΗΠΑ ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά πρέπει να συνεχιστούν» και ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο για να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της έντασης».

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις του Ισραήλ συνιστούν σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και αποσκοπούν στο να βυθίσουν ολόκληρη την περιοχή στην καταστροφή».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως «ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη διαδικασία των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μέσω αυτών των επιθέσεων», προσθέτοντας πως «με τις επιθέσεις του κατά του Ιράν το Ισραήλ προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από τη γενοκτονία στη Γάζα».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την πιθανή διαρροή ραδιενέργειας στις εγκαταστάσεις του Νατάνζ και τόνισε ότι «οι διπλωματικές διαδικασίες είναι η μόνη λύση στη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα» του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε επίσης ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες για το ίδιο θέμα με τον πρίγκηπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φετάχ αλ Σίσι, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.