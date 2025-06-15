Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η στρατιωτική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή τόσο με αεροσκάφη της RAF όσο και με άλλα μέσα. Στόχος, όπως είπε, είναι η προετοιμασία της Βρετανίας να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της στην περιοχή, σε περίπτωση που κλιμακωθεί η κατάσταση και η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εξελιχθεί σε πόλεμο.

Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Κιρ Στάρμερ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τον Καναδά όπου θα συμμετέχει στη σύνοδο της G7.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνήθηκε να αποκλείσει τη συμμετοχή βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων για την υπεράσπιση του Ισραήλ παρά την απειλή της Τεχεράνης ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει στη στοχοποίηση των χώρων που θα το πράξουν.

Αρκέστηκε να πει πως «θα παίρνω πάντα τις σωστές αποφάσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταφέρουμε (σ.σ. στρατιωτικά) μέσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, για περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα η βρετανική παρουσία στην περιοχή θα ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, με αεροσκάφη Typhoon, καθώς και στρατιωτικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Όπως επισημαίνουν ρεπορτάζ οι προετοιμασίες της εν λόγω αποστολής ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν. Διευκρινίζεται πάντως πως η υποστήριξη των Βρετανικών δυνάμεων θα είναι για αμυντικές επιχειρήσεις.

Η Μπουρτζού Οζτσελίκ, ερευνήτρια για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή του ινστιτούτου RUSI, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε αγώνα «επιβίωσης», θέλει να αποδείξει ότι δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός του «χάρτινου τίγρη» που του αποδίδουν.

«Οι επιλογές του Ιράν είναι περιορισμένες. Νιώθοντας λοιπόν η Τεχεράνη περικυκλωμένη, μπορεί να εκτιμήσει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναλάβει ρίσκα που προηγουμένως ήταν αδιανόητα», δήλωσε η Οζτσελίκ. «Γι' αυτό έχουν σημασία οι συνεχιζόμενες εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά η διπλωματία δεν μπορεί να αποκλείσει την ετοιμότητα. Είναι βέβαιο πως το Λονδίνο θα συνδυάσει τα μηνύματά του με αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα, γνωρίζοντας ότι το Ιράν - υπό πίεση και με λιγότερες εξόδους - μπορεί να επιλέξει την κλιμάκωση είτε σκόπιμα είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού», κατέληξε η ερευνήτρια του RUSI.

Πηγή: skai.gr

