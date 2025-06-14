Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε στην Υεμένη ο αρχηγός των Χούθι

 Ο Abdulmalik Houthi φέρεται ότι «εξουδετερώθηκε» απόψε σε βομβαρδισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ

Al-Houthi

 Ο Abdulmalik Houthi, επικεφαλής των Χούθι της Υεμένης, «εξουδετερώθηκε» απόψε σε βομβαρδισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η είδηση θανάτου του αλ Χούθι κυκλοφορεί ανεπίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιόπιστους ωστόσο λογαριασμούς. 

Νωρίτερα, ισραηλινή πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει ότι έγινε επίθεση στην Υεμένη, με στόχος τον αρχηγό του επιτελείου των Χούθι. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «εάν η επίθεση στην Υεμένη ήταν επιτυχής, πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Χούθι της Υεμένης Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark