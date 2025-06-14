Ο Abdulmalik Houthi, επικεφαλής των Χούθι της Υεμένης, «εξουδετερώθηκε» απόψε σε βομβαρδισμούς της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η είδηση θανάτου του αλ Χούθι κυκλοφορεί ανεπίσημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιόπιστους ωστόσο λογαριασμούς.

🚨 Breaking: Abdulmalik Houthi, the head of Yemeni Houthis, is eliminated.



Israel 🇮🇱 Air Force eliminated him tonight in Yemen. pic.twitter.com/LOABylbmj6 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 14, 2025

Νωρίτερα, ισραηλινή πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει ότι έγινε επίθεση στην Υεμένη, με στόχος τον αρχηγό του επιτελείου των Χούθι. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «εάν η επίθεση στην Υεμένη ήταν επιτυχής, πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός».

#Breaking: It seems, Abdul Malik al-Houthi, leader of the #Houthi terrorists of the #Iran's Islamic Regime in #Yemen is eliminated by #Israel! He is in hell now! pic.twitter.com/b2juhxGV0d — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 14, 2025

