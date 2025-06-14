Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες σφοδρές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου, με τις ηγεσίες και των δύο χωρών να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Στο Ισραήλ, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, προειδοποιώντας για νέο χτύπημα από το Ιράν. Ταυτόχρονα, μαρτυρίες από κατοίκους της Τεχεράνης και άλλων περιοχών έκαναν λόγο για αλλεπάλληλες εκρήξεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών συστημάτων, σε μια φάση που φαίνεται να σηματοδοτεί νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στο εσωτερικό του Ιράν.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις στο έδαφος του Ιράν, πλήττοντας εκ νέου το Σάββατο στόχους στην Τεχεράνη, πυραυλικές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμυνας, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν μέσω κρατικής τηλεόρασης ότι "βαριά και καταστροφικά αντίποινα" είναι θέμα ωρών.

Οι ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο σηματοδότησαν μια νέα, πιο επιθετική φάση της σύγκρουσης, πλήττοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ στόχος έγινε και η πρωτεύουσα Τεχεράνη, με καταστροφή των συστημάτων αεράμυνας της πόλης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πάνω από 70 πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν 40 στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα, την ώρα που drones επιχειρούν διαρκώς πάνω από το Ιράν, υπογραμμίζοντας τον έλεγχο της ισραηλινής αεροπορίας στον εναέριο χώρο της χώρας.

Δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης με στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν αποκάλυψε ότι οι επιθέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται αδιάκοπα επί σχεδόν 40 ώρες, με πάνω από 150 στόχους να έχουν πληγεί σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

«Ακόμα και αυτή την ώρα, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν να επιτίθενται και να πραγματοποιούν εκτεταμένες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν».

Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη αποτέλεσε το βασικό επίκεντρο των πληγμάτων τις τελευταίες 24 ώρες. Μεταξύ άλλων, στόχος αποτέλεσε υπόγειο συγκρότημα στη δυτική πλευρά της χώρας, το οποίο, σύμφωνα με τον IDF, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση πυραύλων εδάφους-εδάφους και πυραύλων cruise.

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που θα διεξάγονταν την Κυριακή στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ-Μπουσαϊντί.

«Οι συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή στη Μουσκάτ δεν θα πραγματοποιηθούν πλέον. Ωστόσο, η διπλωματία και ο διάλογος παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη», έγραψε ο ΥΠΕΞ του Ομάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.