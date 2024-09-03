Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Γιάγκι, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργού σήμερα στη Μανίλα και γειτονικές επαρχίες εξαιτίας του φαινομένου.

Ο Γιάγκι έφθασε χθες Δευτέρα πάνω από τη γη στην ανατολική πόλη Κασιγκούραν, στην επαρχία Αουρόρα, όπου η ηλεκτροδότηση κόπηκε, σύμφωνα με αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών που μίλησε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), το λεγόμενο μάτι —το κέντρο— της καταιγίδας βρισκόταν κοντά στην ακτή, στα ανοικτά της βόρειας πόλης Λαοάγκ, στην επαρχία Ιλόκος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο Γιάγκι συνοδεύεται από ανέμους που φθάνουν τα 75 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να κινηθεί προς βορειοδυτική κατεύθυνση, στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αντιπόλο, ανατολικά της πρωτεύουσας, εξαιτίας κατολισθήσεων ή από πνιγμό, σύμφωνα με αξιωματούχους. Άλλοι τέσσερις πολίτες αγνοούνται, έπειτα από κατολίσθηση και ξαφνική πλημμύρα.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε τηλεφωνικά από την πόλη ο Ενριλίτο Μπερνάρντο, άλλο στέλεχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, στο Ρόιτερς.

Θύματα αναφέρθηκαν επίσης σε κεντρικές επαρχίες. Δύο θάνατοι καταγράφτηκαν στην επαρχία Βόρεια Σάμαρ εξαιτίας κατολίσθησης, ενώ κάτοικος πνίγηκε στην επαρχία Νέγρος Οριεντάλ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική πόλη Νάγκα, ανέφερε ο Ερνέστο Ελκάμελ της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη δυο θάνατοι αναφέρθηκαν στην κεντρική πόλη Σεμπού, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ότι οφείλονταν στην τροπική καταιγίδα, ανέφερε στέλεχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

