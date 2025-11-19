Σχέδιο ΗΠΑ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του ουκρανικού στρατού

Οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο έχει συνταχθεί από την Ουάσιγκτον και προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα οπλικά συστήματα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου, πρόσθεσαν.

Η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με Ρώσους αξιωματούχους, έχει καταρτίσει ένα εκτεταμένο νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από πλευράς Κιέβου.

Πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες ανέφεραν ότι το σχέδιο παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στην ουκρανική ηγεσία από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε στο Μαϊάμι με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ αναφέρουν οι Financial Times.

Το σχέδιο, που αποτελείται από 28 σημεία, προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει:

να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που σήμερα ελέγχει το Κίεβο,

να μειώσει τον στρατό της κατά 50%,

να εγκαταλείψει ορισμένες κατηγορίες οπλικών συστημάτων,

να αποδεχθεί περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, η οποία είναι κρίσιμη για την άμυνά της.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης πολιτιστικές και γλωσσικές παραχωρήσεις, όπως:

αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας της Ουκρανίας,

επίσημη θεσμική αναγνώριση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία.

Πηγές που έχουν δει το έγγραφο το χαρακτήρισαν «απόλυτα ευνοϊκό για τη Ρωσία» και «πολύ βολικό για τον Πούτιν». Αξιωματούχοι στο Κίεβο είπαν ότι οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις μαξιμαλιστικές θέσεις του Κρεμλίνου και τόνισαν ότι είναι απαράδεκτες χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Σημειώνεται ότι το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είχε επιδεινωθεί τον Οκτώβριο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε εκτεταμένες κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και ακύρωσε προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν ένα έντονο τηλεφώνημα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, το οποίο έπεισε την Ουάσινγκτον ότι η Μόσχα δεν ήταν έτοιμη για πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση για το Κίεβο, την ώρα που η Ρωσία σημειώνει νέα εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία και ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου το κοινοβούλιο απέπεμψε την Τετάρτη τους υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει ανεπίσημα μηνύματα για ένα πακέτο αμερικανικών προτάσεων προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, προτάσεις που η Ουάσινγκτον έχει ήδη συζητήσει με τη Μόσχα. Η Ουκρανία δεν συμμετείχε καθόλου στην προετοιμασία τους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε συναντήσεις στην Τουρκία την Τετάρτη με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη στο Κίεβο με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Οι ενδείξεις για μια νέα αμερικανική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν τη μεγαλύτερη άνοδο των ουκρανικών κρατικών ομολόγων των τελευταίων μηνών.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο.

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των διαπραγματεύσεων φαίνεται να ενισχύονται, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία πρόθεση για αλλαγή των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό να εγκαταλείψει η Ουκρανία το σχέδιο ένταξής της στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Μόσχα διεκδικεί ως ρωσικές. Η Μόσχα δεν έχει δείξει ότι εγκαταλείπει αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τις αποδεχθεί.



