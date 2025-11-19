Πρόταση για «Στρατιωτικό Σένγκεν» από την Κομισιόν - Σχέδιο για τις διασυνοριακές στρατιωτικές μετακινήσεις

Για να διευκολυνθεί η ταχεία και ομαλή μετακίνηση στρατευμάτων, εξοπλισμού, και στρατιωτικών μέσων στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ενισχύουν την αμυντική ετοιμότητα, εστιάζοντας στην προετοιμασία, με μια δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα: έναν νέο κανονισμό για τη στρατιωτική κινητικότητα και μια κοινή ανακοίνωση.

Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης να τονώσει την ανατρεπτική καινοτομία στον στρατιωτικό τομέα και να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης με έναν χάρτη πορείας για τον μετασχηματισμό της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Διαμορφώνοντας, έως το 2027, έναν πανενωσιακό χώρο στρατιωτικής κινητικότητας, η δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα φέρνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά σε έναν «στρατιωτικό χώρο Σένγκεν». Έτσι, στρατεύματα και στρατιωτικός εξοπλισμός θα μετακινούνται ταχύτερα, ασφαλέστερα και πιο συντονισμένα σε όλη την Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε κρίση ή απειλή στον τομέα της ασφάλειας. Αξιοποιούμε το πιο δυνατό χαρτί της Ευρώπης στον τομέα των μεταφορών, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, που είναι το θεμέλιο της στρατιωτικής κινητικότητας, για ταχεία και απρόσκοπτη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού — μια επένδυση τόσο για την ασφάλεια όσο και για την οικονομία της Ευρώπης.»

Αθηνά Παπακώστα

