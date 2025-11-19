H Γερμανία αλλάζει το μοντέλο στράτευσης των νέων, επανεξοπλίζεται και καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση και τις μυστικές υπηρεσίες, ο κίνδυνος για μελλοντικές απειλές θεωρείται αυξημένος.



Η Ρωσία και οι αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις που, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους της Γερμανίας, εκκινούν από αυτή, έχει «στρατηγική», όπως ανέφερε χθες ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου. «Δεν είναι συμπτώσεις», όπως είπε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, και ενώ η Γερμανία βρίσκεται σε μια περίοδο συστηματικής ανασυγκρότησης των ενόπλων δυνάμεών της, το νομοσχέδιο για το νέο μοντέλο στράτευσης που παραμένει μεν εθελοντικό, ενέχει όμως μια φάση υποχρεωτικής «καταγραφής» μέσω ερωτηματολογίου, προσκρούει σε εμπόδια και στους κόλπους της κοινωνίας.



Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας Neue Osnabrücker Zeitung, που αναπαράγονται και από το Spiegel, o αριθμός των ατόμων που αρνούνται να καταταγούν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχει φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο από το 2011, τη χρονιά δηλαδή κατά την οποία καταργήθηκε η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία επί καγκελαρίας Μέρκελ.



Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2025, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων δήλωσε ότι το 2024 καταβλήθηκαν 3.034 σχετικές αιτήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, από το 2023 έως το 2024 ο αριθμός των αιτήσεων διπλασιάστηκε.

«Όχι» και από εφέδρους

Πάνω από τους μισούς αντιρρησίες είναι άτομα που δεν έχουν καταταγεί ποτέ στα σώματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτούς όμως προστίθενται 1.300 έφεδροι αλλά και 150 εν ενεργεία στρατιώτες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εξηγήσουν τους «συνειδησιακούς λόγους», για τους οποίους δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα της στρατιωτικής θητείας.



Τα στοιχεία αυτά σε κάθε περίπτωση έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για τη γερμανική κυβέρνηση, που ίσως δεν καταφέρει καν με το νέο νομοσχέδιο να προσελκύσει νέους στρατιώτες στον γερμανικό στρατό.



Εάν οι κυβερνητικοί στόχοι δεν επιτευχθούν, δίνεται η δυνατότητα να εξετασθούν και εναλλακτικές επιλογές προς την κατεύθυνση μιας καθαρά υποχρεωτικής στράτευσης. Σε περίπτωση επαναφοράς μελλοντικά της πλήρως υποχρεωτικής στράτευσης, θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί υποχρεωτική «πολιτική θητεία» για ανθρώπους που αρνούνται να καταταγούν για λόγους συνείδησης.

Πηγή: Deutsche Welle

