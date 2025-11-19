Τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στη δυτική πόλη Τερνοπόλ, η οποία έπληξε δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους των διασωστικών υπηρεσιών. Το BBC προσθέτει ότι άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Στο μεταξύ, δύο άλλες δυτικές περιοχές δέχτηκαν επίσης σφοδρές επιθέσεις, οι πόλεις Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίφσκ, ενώ μια επίθεση με drones έπληξε τρεις περιοχές της βόρειας πόλης Χάρκοβο, τραυματίζοντας περισσότερους από 30 ανθρώπους. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν κτίρια και αυτοκίνητα να καίγονται.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 442 από τα 476 drones που εκτόξευσε η Ρωσία και 41 από τα 48 πυραύλους. Αλλά οι αεροπορικές άμυνες της Ουκρανίας είναι υπερβολικά επιβαρυμένες.

Η Τερνοπόλ, μια πόλη που βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από ό,τι η πρωτεύουσα Κίεβο, σπάνια γίνεται στόχος επιθέσεων στη διάρκεια του πολέμου. Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν αυτή την επίθεση δείχνουν πυραύλους να διασχίζουν τον ουρανό προς την πόλη, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις αντίδρασης από την αεράμυνα.

😞❗️25 dead, including three children: updated information from the State Emergency Service regarding the terrible terrorist attack by Russia in #Ternopil.



Another 73 people, including 15 children, were injured. Emergency and rescue operations continue. pic.twitter.com/h10gG0v76M — ZMiST (@ZMiST_Ua) November 19, 2025

Η καταστροφή που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις στην Τερνοπόλ έγινε σύντομα εμφανής. Ένα βίντεο που μοιράστηκε ο Ζελένσκι έδειξε ότι ένα από τα δύο κτίρια είχε καταρρεύσει εντελώς. Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι το κτίριο είχε καταστραφεί μεταξύ του τρίτου και του ένατου ορόφου.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Η επίθεση προκάλεσε «σημαντικές καταστροφές», τόνισε ο Ζελένσκι, και σύμφωνα με αναφορές, πολλά θύματα βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Στήλες καπνού ανέβαιναν από τα παράθυρα και μικρές φωτιές έκαιγαν έξω από πολυκατοικία. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώθηκε στο βάθος πίσω από την Εκκλησία της Παναγίας, ενώ σειρήνες ηχούσαν σε όλη την πόλη.

Με περιορισμένο αριθμό αμυντικών συστημάτων και μια τεράστια χώρα να αμύνεται κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η Ουκρανία στο να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους και drones, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να διαπεράσουν τις άμυνες με καταστροφικές συνέπειες, όπως συνέβη στην Τερνοπόλ.

Οι περιφερειακές αρχές της Τερνοπόλ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω περιεκτικότητας του αέρα σε χλώριο που υπερβαίνει τις προδιαγραφές, η οποία έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές και τους καπνούς.

Another gruesome series of missile and drone attacks on civilian objects in Ukraine overnight. In a wave of 48 rockets and 470 Shaheds, a residential building was hit; 10 persons were killed and dozens wounded in #Ternopil & #Kharkiv. Endless #warcrimes.pic.twitter.com/78y2FNFpI0 — Sergey Vasiliev (@sevslv) November 19, 2025

Ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές και σε άλλες περιοχές της δυτικής Ουκρανίας. Ενεργειακές υποδομές δέχτηκαν επίθεση στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίφσκ, όπου δύο από τα τρία άτομα που αναφέρθηκαν ως τραυματίες ήταν παιδιά. Ο επικεφαλής της περιφέρειας του Λβιβ δήλωσε ότι μια ενεργειακή εγκατάσταση δέχτηκε επίθεση.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν έχει προς το παρόν γίνει γνωστή. Ωστόσο, περιορισμοί τέθηκαν στην κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία έχει εντείνει τελευταία τις επιθέσεις της στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου, με την ελπίδα να πλήξει το ηθικό, καθώς και την εφοδιαστική αλυσίδα και την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη περιοριστεί και, μετά τις τελευταίες επιθέσεις, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε περαιτέρω διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

«Να με τι μοιάζουν στην πραγματικότητα τα ‘ειρηνευτικά σχέδια’ της Ρωσίας», ειρωνεύτηκε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Οι ρωσικές επιθέσεις έλαβαν χώρα μια μέρα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού ότι εκτόξευσε αμερικανικούς πυραύλους Atacms εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός της Ρωσίας, στην πρώτη φορά που παραδέχτηκαν τη χρήση των Atacms για πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκτόξευσε τέσσερις από τους πυραύλους κατά της νότιας πόλης Βορονέζ, αλλά πρόσθεσε ότι όλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά συστήματα.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο. Επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν μέσω αναφορών ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο με τον Ρώσο ομόλογό του, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Τουρκική πηγή δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μπορεί επίσης να επισκεφθεί την Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει άμεση ανακοίνωση μιας τέτοιας επίσκεψης από Αμερικανούς αξιωματούχους. Άλλη πηγή, στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε στο Reuters ότι Τούρκοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν μόνον με τον Ζελένσκι και ότι ο Γουίτκοφ δεν αναμένεται να συμμετάσχει στις συναντήσεις στην Άγκυρα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι κανένας Ρώσος εκπρόσωπος δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στην Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία. «Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα νέο που να μπορούμε να σας ανακοινώσουμε», δήλωσε συγκεκριμένα ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ρωσικό drone στη Ρουμανία

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό drone πέταξε περίπου 8 χιλιόμετρα μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στη συνέχεια, το drone πέρασε στην Ουκρανία και τη Μολδαβία πριν επιστρέψει στη Ρουμανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αεροσκάφη της ρουμανικής και της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν ως απάντηση στην εισβολή, ενώ το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι δεν είναι σαφές πού προσγειώθηκε το drone.

Η Πολωνία επίσης ανέπτυξε αεροσκάφη νωρίς την Τετάρτη και έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας ως απάντηση στις επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία.

Καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον ερχόμενο Φεβρουάριο, η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν θεμελιωδώς αντίθετες ως προς τις απόψεις τους για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι όροι της Ρωσίας για μια ειρηνευτική συμφωνία δεν έχουν αλλάξει από τότε που ο Πούτιν τους έθεσε το 2024.

Προσπάθειες για την «εκ νέου δέσμευση» της Ουάσινγκτον

Τα διασταυρούμενα αυτά πυρά έρχονται καθώς ο Ζελένσκι επιδιώκει να πείσει την Ουάσινγκτον να «δεσμευτεί εκ νέου» για τον τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους που ρώτησε το AFP.

Από την επιστροφή του στην εξουσία στην αρχή της χρονιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε ως μεσολαβητής για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μολονότι η Ουάσινγκτον παρείχε σημαντική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι προσπάθειές του δεν κατέληξαν ωστόσο σε παύση των εχθροπραξιών. Δηλώνοντας εκ περιτροπής απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υιοθέτησε τελικά κυρώσεις τον Οκτώβριο κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα.

Παρά τους γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών φέτος στην Κωνσταντινούπολη, οι θέσεις των δύο στρατοπέδων παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η βούληση του Κιέβου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες έρχεται κυρίως σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με το AFP.

Η Ποκρόφσκ, μια πόλη κλειδί στο ανατολικό μέτωπο, δείχνει να πέφτει: Ρώσοι στρατιώτες διείσδυσαν το καλοκαίρι στην περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, και προελαύνουν εδώ και μέρες σε αυτήν της Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το μέτωπο είχε παγώσει σε μεγάλο βαθμό για δύο χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα είναι «ανοιχτή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, κρίνοντας ταυτοχρόνως το Κίεβο και την Ευρώπη υπεύθυνες για το πάγωμα των συνομιλιών.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, αξιώνει κυρίως να της παραχωρήσει το Κίεβο τέσσερις περιφέρειες στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας και να απαρνηθεί μια προσχώρησή του στο NATO. Οι όροι αυτοί απορρίπτονται από την Ουκρανία, η οποία ζητεί την απόσυρση των Ρώσων στρατιωτών και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες κρίνονται μη αποδεκτές από τη Μόσχα.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ επισκέπτονται την Ουκρανία

Στο μεταξύ αμερικανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Κίεβο σε «διερευνητική αποστολή», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ στρατηγός Ράντι Τζορτζ μετέχει επίσης στην αντιπροσωπεία και αυτός και ο Ντρίσκολ θα συναντηθούν αύριο, Πέμπτη, με τον Ζελένσκι, δήλωσε στο Reuters πρόσωπο με γνώση του ζητήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.