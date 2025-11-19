Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης λόγω επικείμενων αεροπορικών επιθέσεων σε στόχους της Χεζμπολάχ σε δύο ακόμη χωριά στο νότιο Λίβανο.

Οι κάτοικοι των χωριών Τάιρ Φελσάι και Αϊνάτα καλούνται να απομακρυνθούν από δύο κτίρια και την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραέ, εκπρόσωπο των IDF για τα αραβικά μέσα, ο οποίος ανάρτησε και χάρτη με τα σημεία.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/UQFNvSvn1d — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2025

Η προειδοποίηση εκδόθηκε την ώρα που οι IDF εξαπέλυαν νέο κύμα επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ σε δύο άλλα χωριά στο νότιο Λίβανο, έπειτα από παρόμοιες εντολές εκκένωσης.



