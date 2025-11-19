Λογαριασμός
Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για αεροπορικές επιδρομές σε δύο χωριά του νότιου Λιβάνου

Οι κάτοικοι των χωριών Τάιρ Φελσάι και Αϊνάτα καλούνται να απομακρυνθούν από δύο κτίρια και την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων,

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης λόγω επικείμενων αεροπορικών επιθέσεων σε στόχους της Χεζμπολάχ σε δύο ακόμη χωριά στο νότιο Λίβανο.

Οι κάτοικοι των χωριών Τάιρ Φελσάι και Αϊνάτα καλούνται να απομακρυνθούν από δύο κτίρια και την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραέ, εκπρόσωπο των IDF για τα αραβικά μέσα, ο οποίος ανάρτησε και χάρτη με τα σημεία.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε την ώρα που οι IDF εξαπέλυαν νέο κύμα επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ σε δύο άλλα χωριά στο νότιο Λίβανο, έπειτα από παρόμοιες εντολές εκκένωσης.
 

