Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε πως η απαίτηση των ΗΠΑ η Τεχεράνη να μην εμπλουτίζει ουράνιο είναι «υπερβολική και απαράδεκτη»,εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσον οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του θα οδηγήσουν σε συμφωνία.

Παρά τις προσδοκίες ότι ένας πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στη Ρώμη, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σε ασταθές έδαφος καθώς τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ διαφωνούν για το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου.

«Δεν νομίζω πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα αποφέρουν αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί», είπε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον δεν πρέπει να διατυπώνει απαράδεκτες απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι συνομιλίες θα αποτύχουν, αν η Ουάσινγκτον επιμείνει στη θέση ότι η Τεχεράνη πρέπει να απόσχει από εγχώριο εμπλουτισμό που, όπως λένε οι ΗΠΑ, είναι πιθανό να οδηγεί στην ανάπτυξη πυρηνικών βομβών.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πρόγραμμά της πυρηνικής ενέργειας έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Νωρίτερα σήμερα, ένας άλλος Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, δήλωσε πως η Τεχεράνη έλαβε και εξετάζει πρόταση από τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η επίτευξη μιας νέας συμφωνίας με την Τεχεράνη βρίσκεται πολύ κοντά καθώς έχει δοθεί στο Ιράν μια πρόταση, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί πρέπει να «κινηθούν γρήγορα αλλιώς κάτι κακό θα συμβεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατ' επανάληψη προειδοποιήσει το Ιράν ότι θα βομβαρδιστεί και θα αντιμετωπίσει αυστηρές κυρώσεις, αν δεν καταλήξει σε έναν συμβιβασμό για την επίλυση του αμφιλεγόμενου πυρηνικού προγράμματός του.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του (2017-21), ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί το 2015 ανάμεσα στο Ιράν και παγκόσμιες δυνάμεις και έθετε αυστηρά όρια στις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη με αντάλλαγμα την άρση διεθνών κυρώσεων που της είχαν επιβληθεί.

Ο Τραμπ, που έχει πει πως η συμφωνία του 2015 ήταν μονόπλευρη προς όφελος του Ιράν, επέβαλε εκ νέου σαρωτικές κυρώσεις στην Τεχεράνη. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντέδρασε κλιμακώνοντας τον εμπλουτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.