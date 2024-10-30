Κύματα ύψους πέντε μέτρων σάρωσαν τις ακτές της Ταϊβάν σήμερα Τετάρτη, καθώς προσεγγίζει τη χώρα ο τυφώνας Κονγκ-ρέι, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι η καταιγίδα θα ενισχυθεί προτού φθάσει σε αυτό το νησί και αναμένεται να είναι μία από τις ισχυρότερες που θα πλήξουν την περιοχή εδώ και χρόνια.

Η ταχύτητα των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν τον Κονγκ-ρέι ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 230 χλμ/ώρα καθώς προσεγγίζει την ακτογραμμή, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο του Joint Typhoon Warning Center, ενός μετεωρολογικού κέντρου του αμερικανικού στρατού.

Ο τυφώνας αναμένεται να προκαλέσει «καταστροφικούς» ανέμους, όταν θα αφιχθεί στη στεριά αύριο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το λιγότερο πυκνοκατοικημένο τμήμα αυτής της νήσου των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται ήδη στο έλεος μουσώνων.

Περισσότερο από ένα μέτρο βροχής θα μπορούσε να πέσει έως την Παρασκευή στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση για προληπτικούς λόγους χιλιάδων ανθρώπων από τις οικίες τους στις πιο ευάλωτες ζώνες.

Ο Κονγκ-ρέι είναι μέχρι στιγμής πιο ισχυρός από τον τυφώνα Γκέμι, τη μεγαλύτερη καταιγίδα που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία οκτώ χρόνια κατά την άφιξή της τον Ιούλιο.

Οι ταϊβανέζικες αρχές έκλεισαν σήμερα τα σχολεία και τα γραφεία στα νησιά που βρίσκονται στην ανατολική κομητεία Ταϊτούνγκ, την περιοχή όπου ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει απευθείας.

Αύριο, τα μαθήματα και η κάθε μορφή απασχόλησης θα ανασταλούν σε διάφορες πόλεις και επαρχίες.

Επιπλέον, δεκάδες δρομολόγια φέριμποτ και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα.

Οι ισχυρότερες βροχές αναμένονται στις ανατολικές και βόρειες ακτές, όπως και στα ορεινά τμήματα στο κέντρο και τον βορρά, σύμφωνα με την κεντρική μετεωρολογική Διοίκηση.

Το Γιλάν και η κομητεία Χουαλιέν, ανατολικά, αναμένεται να πληγούν περισσότερο, με το ύψος της βροχής να αναμένεται μεταξύ Τρίτης και Παρασκευής μεταξύ 800 και 1.200 χιλιοστών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μετεωρολόγος Τσανγκ Τσουν-γιάο.

Οι αρχές άρχισαν σήμερα να απομακρύνουν τους κατοίκους σε οκτώ κομητείες και πόλεις, μεταξύ άλλων στη Γιλάν, τη Χουαλιέν και την Ταϊτούνγκ.

Έως το βράδυ, περισσότεροι από 6.200 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λιου Σιχ-φανγκ εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη δύο Τσέχων τουριστών, που έκαναν πεζοπορία στο Ταρόκο, κοντά στη Χουαλιέν και τους οποίους οι οικείοι τους δεν μπορούν να εντοπίσουν σήμερα στα κινητά τηλέφωνά τους.

Στις Φιλιππίνες, περισσότεροι από 174.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, όταν ο τυφώνας πέρασε από τη νήσο Λουσόν (βόρεια), λίγες ημέρες αφότου μία καταιγίδα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 145 ανθρώπους.

