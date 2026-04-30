Ένας Αμερικανός streamer του Twitch, που κατέγραψε τη στιγμή που τον χτύπησε αυτοκίνητο σε ζωντανή μετάδοση, δήλωσε στο BBC ότι έμεινε σοκαρισμένος όταν είδε το βίντεο.

Ο Isaiah Thomas, γνωστός στο διαδίκτυο ως hmblzayy, είχε θέσει ως στόχο να περπατήσει περισσότερα από 3.000 μίλια (4.800 χλμ.), μεταδίδοντας την προσπάθειά του ζωντανά, από τη Philadelphia έως την California, με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για τη δημιουργία μιας τεχνικής σχολής για παιδιά που δεν μπορούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο.

Ο Thomas ανέφερε ότι περπατούσε στον δρόμο Route 40, στο Richmond, Indiana, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε το όχημα που τον ακολουθούσε, το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω του. «Ήταν πολύ γρήγορο, αλλά ένιωθα σαν να ήταν σε αργή κίνηση – σαν να αιωρούμουν στον αέρα. Ήταν τρελό», είπε. «Είχα τόσες πολλές σκέψεις στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν: ελπίζω να μην τελειώνει εδώ, ελπίζω οι τραυματισμοί μου να μην είναι σοβαροί», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο πριν από έξι μήνες και χρειάστηκε αποκατάσταση για να καταφέρει ξανά να περπατήσει.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 50.000 δολάρια για τον σκοπό του, είπε ότι συνήθως περπατά αντικρίζοντας την κυκλοφορία. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ένας θεατής της μετάδοσης προσφέρθηκε να τον ακολουθεί με αυτοκίνητο και αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα. Αφού επικοινώνησε με την αστυνομία και έλαβε έγκριση, ξεκίνησε την 34η ημέρα της πρόκλησης.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, χτυπήθηκε από πίσω, στη δεξιά πλευρά, από όχημα.

Μετά το ατύχημα, ο Thomas ανέφερε ότι όταν κατάφερε να σηκωθεί, είδε ότι και τα δύο αυτοκίνητα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, χωρίς όμως να τραυματιστούν σοβαρά οι οδηγοί. Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ο 27χρονος μπόρεσε να δείξει στους αστυνομικούς βίντεο της στιγμής του ατυχήματος, το οποίο είχε αποθηκεύσει ένας από τους συντονιστές της μετάδοσής του.

«Όταν είδα το βίντεο, τότε συνειδητοποίησα πόσο δυνατά με χτύπησε το αυτοκίνητο», είπε.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί διαστρέμματα στους αστραγάλους και ελαφρούς τραυματισμούς.

Παρά το σοκ, δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία του μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης.

«Τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες θα κάνω παγοθεραπείες και θα πιέσω το σώμα μου για να επανέλθω. Μου απομένουν περίπου τρεις μήνες και 2.000 μίλια. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου», είπε.

