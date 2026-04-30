Ο Ντέιβιντ Άλαν Κόου (David Allan Coe), τραγουδοποιός της "outlaw country", γνωστός για την προκλητική του εικόνα και τραγούδια όπως "You Never Even Called Me by My Name" και "The Ride", πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κίμπερλι Χάστινγκς (Kimberly Hastings Coe), στο περιοδικό Rolling Stone, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της εποχής του.

Ο Κόου υπήρξε μια πολύπλευρη και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην country μουσική. Δημιούργησε τη δική του μυθολογία, με ιστορίες από τη ζωή του σε φυλακές και στον δρόμο. Έγραψε επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως η Tanya Tucker και ο Johnny Paycheck, ενώ το τραγούδι "Take This Job and Shove It" έγινε μεγάλη επιτυχία.

Γεννημένος το 1939 στο Οχάιο, πέρασε μεγάλο μέρος της νιότης του σε αναμορφωτήρια και φυλακές. Πολλές από τις ιστορίες του αμφισβητήθηκαν, ακόμη και από τον παραγωγό Shelby Singleton, που τον ανέδειξε.

Το τραγούδι "You Never Even Called Me by My Name", γραμμένο από τον Steve Goodman με συμβολή του John Prine, έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του έργα, συνδυάζοντας χιούμορ και φόρο τιμής στην country μουσική.

Παρά την επιτυχία του, η καριέρα του στιγματίστηκε από την κυκλοφορία "Χ-rated" άλμπουμ με προσβλητικό περιεχόμενο, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι επρόκειτο για σατιρικά έργα.

Στη δεκαετία του 1980 επέστρεψε σε πιο συμβατική μουσική, με επιτυχίες όπως το "The Ride", ένα τραγούδι για μια φανταστική συνάντηση με το φάντασμα του Hank Williams.

Ο David Allan Coe αφήνει πίσω του μια πολύπλοκη μουσική κληρονομιά, γεμάτη επιτυχίες, αντιφάσεις και έντονες αντιδράσεις.

Πηγή: skai.gr

