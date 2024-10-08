Ένας ακόμη ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε πολεμώντας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 350.

Πρόκειται για τον 20χρονο επιτελάρχη Noam Israel Abdu από το 17ο τάγμα της Ταξιαρχίας Bislamach, από το Kadima-Zoran.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ένας ακόμη στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό στο οποίο σκοτώθηκε ο Abdu.

Ξεχωριστά, ένας έφεδρος από το 7012 Τάγμα της Ταξιαρχίας Αλεξανδρώνης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο.

