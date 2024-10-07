«Σφίγγει ο κλοιός» στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότο από στεριά, θάλασσα και αέρα, δείχνοντας έτοιμο να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ξεκινήσει σύντομα επιχειρήσεις στη νότια ακτή του Λιβάνου, με την πολεμική αεροπορία να έχει ενεργό ρόλο. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σύντομα στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, θα εμπλακεί και το ισραηλινό ναυτικό.

Ο ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παραλίες νότια του ποταμού Αουαλί, καθώς και τους ψαράδες να μείνουν μακριά από την περιοχή σε μια έκταση 36 μιλίων.



Ο στρατός δεν διευκρίνισε ποιες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν, αλλά ο εκπρόσωπος Αβιτσέι Αντράι προειδοποίησε ότι η παράβλεψη της εντολής θα αποτελούσε «κίνδυνο για τη ζωή σας».

#عاجل ‼️ 🔴 تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً



⭕️نشاط #حزب_الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي

⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/18CLRrpoF1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αποκλείει την πρόσβαση για τους πολίτες γύρω από ορισμένες κωμοπόλεις στα βορειοδυτικά, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κλειστές στρατιωτικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο θα περιλαμβάνουν τις πόλεις Σλόμι, Ρος Χανίκρα, Χανίτα, Άραμπ αλ Αρμάμσε και Ανταμίτ.

Πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ έχουν εκκενωθεί λόγω των ρουκετών που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να επιδιώκει να εκκαθαρίσει ολοκληρωτικά τους θύλακες της σιιτικής οργάνωσης στον νότο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι έπληξαν πάνω από 120 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μέσα σε μια ώρα. Οι ισραηλινές δυνάμεις καταγγέλλουν ότι η σιιτική οργάνωση χρησιμοποιεί αμάχους ως «ασπίδες».



«Σήμερα (Δευτέρα), μετά από ακριβείς πληροφορίες των IDF, η IAF (πολεμική αεροπορία) διεξήγαγε μια εκτεταμένη εναέρια επιχείρηση και έπληξε πάνω από 120 τρομοκρατικούς στόχους στον νότιο Λίβανο μέσα σε μια ώρα. Αυτοί οι στόχοι ανήκαν σε διαφορετικές μονάδες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών μονάδων του Νότιου Μετώπου της Χεζμπολάχ, των Δυνάμεων Ραντβάν, της Δύναμης Πυραύλων και Ρουκετών και της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

«Αυτή η επιχείρηση ακολουθεί μια σειρά από χτυπήματα που στοχεύουν στην υποβάθμιση της ικανότητας διοίκησης, ελέγχου και πυρός της Χεζμπολάχ, καθώς και στην παροχή βοήθειας στις επίγειες δυνάμεις στην επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων».

«Η Χεζμπολάχ έχει ενσωματώσει σκόπιμα την τρομοκρατική υποδομή και τα όπλα της σε περιοχές αμάχων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, στον Λίβανο. Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να διεξάγει επιχειρήσεις ακριβείας προκειμένου να εξαλείψει τις απειλές για τους ισραηλινούς αμάχους» σημειώνεται.

Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ από πλευράς της ανακοίνωσε ότι χτύπησε τη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ με ομοβροντία πυραύλων.



Η Χάιφα είναι η μεγαλύτερη πόλη στο βόρειο Ισραήλ, και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό πάνω από 272.181 κατοίκους. Επιπλέον 300.000 κάτοικοι ζουν σε πόλεις στα περίχωρα όπως η Ντάλιγιατ αλ-Κάρμελ, η Κράγιοτ, η Νέσερ, η Τίρατ Κάρμελ, καθώς και σε κάποια κιμπούτς.

