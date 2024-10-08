Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN: Οι ΗΠΑ έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να περιορίσουν τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο

Δύο εβδομάδες αφού το Ισραήλ ανέτρεψε την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ και των συμμάχων με τη Χεζμπολάχ, η Ουάσινγκτον δεν κάνει κινήσεις για να την αναβιώσει και έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να διαμορφώσει και να περιορίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και κατά του Ιράν, αντί να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN.

Η αδυναμία των ΗΠΑ να σταματήσουν τους έντονους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και τη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες και έχει εκτοπίσει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακόμη, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η κυβέρνηση του Νετανιάχου αγνοεί τις εκκλήσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν για περισσότερη αυτοσυγκράτηση, όπως έγινε στη Γάζα, αφήνοντας τον Λευκό Οίκο να φαίνεται ξανά άβουλος.

Οι ανησυχίες εντός της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι υψηλές, λένε αξιωματούχοι, ότι αυτό που έχει υποσχεθεί το Ισραήλ πως θα ήταν μια περιορισμένη επιχείρηση θα εξελιχθεί σύντομα σε μεγαλύτερης κλίμακας και παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διαπραγμάτευση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχουν επίσης αποτύχει.

Όπως και με τη Γάζα, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε αρχικά μια πολύ μεγαλύτερη χερσαία εισβολή στον Λίβανο προτού οι ΗΠΑ τον πείσουν να μειώσει. Αλλά αναγνωρίζουν επίσης αυτό που έμαθαν τον τελευταίο χρόνο, το οποίο είναι ότι η επιρροή των ΗΠΑ είναι περιορισμένη όταν πρόκειται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

