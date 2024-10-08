Προς την πολιτεία της Φλόριντα κατευθύνεται ο τυφώνας Milton ο οποίος έχει ενταθεί γρήγορα σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα κατηγορίας 5.

Η καταιγίδα, αν και έχει εξασθενήσει ελαφρά, παραμένει επικίνδυνη. Βρίσκεται περίπου 630 μίλια νοτιοδυτικά της Τάμπα της Φλόριντα και κινείται ανατολικά με 9 μίλια την ώρα. Προβλέπεται ότι θα φτάσει στην ξηρά ως μεγάλος τυφώνας κατηγορίας 3 κοντά στην πυκνοκατοικημένη Τάμπα αργά την Τετάρτη.

Ο Milton κατευθύνεται με ανέμους που φτάνουν και τα 285 χλμ/ώρα καθώς διασχίζει το βόρειο άκρο της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δυνητικά καταστροφικές καταιγίδες κατά μήκος των παράκτιων περιοχών.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα προετοιμάζονται για να εγκαταλείψουν ένα μεγάλο μέρος της πολιτείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκκένωση εδώ και χρόνια. Ο κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις προειδοποιεί τους κατοίκους πως πρέπει να βιαστούν καθώς ο χρόνος τελειώνει και ο τυφώνας πλησιάζει απειλητικά.

«Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό θα είναι ένα τέρας», είπε ο κυβερνήτης DeSantis σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ προειδοποίησε τους κατοίκους που επιλέγουν να μείνουν πίσω στις ζώνες εκκένωσης ότι θα πεθάνουν.

«Μπορώ να πω χωρίς καμία απολύτως δραματοποίηση: Αν επιλέξετε να μείνετε σε μια από αυτές τις περιοχές εκκένωσης, θα πεθάνετε», είπε χαρακτηριστικά στο CNN τη Δευτέρα.

Οι προειδοποιήσεις για τον τυφώνα Milton έρχονται μόλις 10 ημέρες μετά τον τυφώνα Helene - την πιο θανατηφόρα καταιγίδα στην ηπειρωτική χώρα από την Katrina το 2005 - που έπληξε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 225 ανθρώπους. Εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται.

Πηγή: skai.gr

