Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa το Νόμπελ Χημείας 2025

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία Νόμπελ για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα

Νόμπελ Χημείας 2025

Οι επιστήμονες Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025 «για την ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. 

Το βραβείο Νόμπελ, με ιστορία άνω του ενός αιώνα, απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και οι νικητές μοιράζονται 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και τη φήμη της κατάκτησης του αναμφισβήτητα πιο αναγνωρισμένου επιστημονικού βραβείου στον κόσμο.

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία Νόμπελ για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

