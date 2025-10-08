Στους Richard Robson, Omar Yaghi, και Susumu Kitagawa το Νόμπελ Χημείας 2025

Οι επιστήμονες Susumu Kitagawa, Richard Robson και Omar Yaghi κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025 «για την ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων», όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 October 8, 2025

Το βραβείο Νόμπελ, με ιστορία άνω του ενός αιώνα, απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και οι νικητές μοιράζονται 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και τη φήμη της κατάκτησης του αναμφισβήτητα πιο αναγνωρισμένου επιστημονικού βραβείου στον κόσμο.

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλο-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yaghi – awarded the 2025 Nobel Prize in Chemistry – have created new rooms for chemistry.



The #NobelPrize laureates have been awarded the chemistry prize for the development of a new type of molecular architecture. The constructions they… pic.twitter.com/K8rsHnCbP2 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για φέτος, ύστερα από τα βραβεία Νόμπελ για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Through the development of metal–organic frameworks, 2025 chemistry laureates Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yaghi have provided chemists with new opportunities for solving some of the challenges we face.



Following the laureates’ groundbreaking discoveries, researchers… pic.twitter.com/xaB998h3bD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.