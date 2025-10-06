Λογαριασμός
Σε τρεις ερευνητές του ανοσοποιητικού συστήματος το φετινό Νόμπελ Ιατρικής

Οι Μαίρη Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσελ και Σάιμον Σακαγκούτσι τιμήθηκαν «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή»

Στους Μαίρη Μπράνκοου (Mary E. Brunkow), Φρεντ Ράμσελ (Fred Ramsdell) και Σάιμον Σακαγκούτσι (Shimon Sakaguchi) απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ιατρικής. 

Οι τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το ανώτατη διάκριση «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» όπως αναφέρει η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ. 

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.

