Στους Μαίρη Μπράνκοου (Mary E. Brunkow), Φρεντ Ράμσελ (Fred Ramsdell) και Σάιμον Σακαγκούτσι (Shimon Sakaguchi) απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Ιατρικής.

Οι τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το ανώτατη διάκριση «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» όπως αναφέρει η Επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους καθηγήτρια του Ινστιτούτο Karolinska.

