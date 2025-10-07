Στους John Clarke, Michel Devoret και John Martinis το Νόμπελ Φυσικής 2025

Οι επιστήμονες John Clarke, Michel Devoret και John Martinis κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε ο φορέας που απονέμει το βραβείο την Τρίτη.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.

Από το 1901, με περιστασιακές διακοπές, τα βραβεία Νόμπελ αναγνωρίζουν ετησίως επιτεύγματα στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη. Τα οικονομικά προστέθηκαν αργότερα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σήμερα, το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ως το πιο έγκριτο βραβείο στον κλάδο.

Στους προηγούμενους νικητές του βραβείου Νόμπελ Φυσικής περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της επιστήμης, όπως ο Albert Einstein, Pierre και Marie Curie, Max Planck και Niels Bohr, πρωτοπόρος της κβαντικής θεωρίας.

Η φυσική είναι το δεύτερο Νόμπελ που απονέμεται αυτή την εβδομάδα, αφού δύο Αμερικανοί και ένας Ιάπωνας επιστήμονας κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους στην κατανόηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το βραβείο Νόμπελ Χημείας αναμένεται την Τετάρτη.

Τα βραβεία Νόμπελ επιστήμης, λογοτεχνίας και οικονομίας απονέμονται στους βραβευθέντες από τον Σουηδό βασιλιά σε τελετή στη Στοκχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ και ακολουθεί δείπνο στο δημαρχείο.

Το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, το οποίο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, απονέμεται σε ξεχωριστή τελετή στο Όσλο.

