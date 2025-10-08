Η δυναμική για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης μετά τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα αποδεικνύεται ότι έχει εξαντληθεί, τόνισε την Τετάρτη ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Η Ρωσία προτρέπει την ηγεσία των ΗΠΑ να υιοθετήσει μια «νηφάλια και υπεύθυνη προσέγγιση» στην πιθανή μεταφορά (πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς) Τόμαχοκ στην Ουκρανία σημείωσε ο Ρώσος υφυπουργός.

Πιθανή εμφάνιση Τομαχόκ στην Ουκρανία θα σημάνει μια «ποιοτική» αλλαγή στην κατάσταση, σημείωσε.

Η Ρωσία έτεινε το χέρι της στις ΗΠΑ με την πρόταση για τη συνθήκη New Start, αλλά αν δεν ενδιαφέρονται, «θα τα καταφέρουμε χωρίς αυτήν» δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Η Ρωσία θα επιβάλει περιορισμούς στα ταξίδια διπλωματών από μη φιλικές χώρες που αποφασίζουν να περιορίσουν την κίνηση Ρώσων διπλωματών προειδοποίησε.

