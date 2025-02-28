Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο σε μια επίσκεψη με υψηλό διακύβευμα κατά την οποία οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ενώ θα υπογράψουν μια συμφωνία για τους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας.

Ακριβώς έξω από την είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας στον Λευκό Οίκο, τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι αντάλλαξαν χειραψία, χαμογελώντας προς την κατεύθυνση των δημοσιογράφων και των φωτογράφων που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Δυτική Πτέρυγα.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες κατευθύνθηκαν μαζί στο Οβάλ Γραφείο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες τους σύντομα.

Τραμπ: «Έχουμε μια πολύ δίκαιη συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί αποτελεί «μια πολύ δίκαιη συμφωνία» και τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν «μια μεγάλη δέσμευση». Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως είχε «καλές συζητήσεις» με τη Ρωσία και πως οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επιπλέον, τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να αξιοποιήσουν τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας για εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη και τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι «δεν θα επιστρέψει στις μάχες» και χαρακτήρισε τη συμφωνία «σπουδαία αν καταφέρουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο». «Πάντα πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί και σίγουρα εκείνος (ο Ζελένσκι) θα πρέπει να κάνει κάποιους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός απαντώντας σε ένα ερώτημα που τίθεται από την εκλογή του, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν όπλα στην Ουκρανία, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι «δεν θα χρειαστεί να στείλουμε πολλά».

Ο Τραμπ, ρωτηθείς, επίσης, για το μήνυμά του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ανησυχούν για την επεκτατική πολιτική του Πούτιν, απάντησε ότι είναι ευθυγραμμισμένος τόσο με τον Πούτιν όσο και με την Ουκρανία, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει μια συμφωνία, και αρνείται να «πει φρικτά πράγματα για τον Πούτιν», καθώς αυτό θα καθιστούσε δύσκολες τις διαπραγματεύσεις.

«Δεν είμαι ευθυγραμμισμένος με κανέναν. Είμαι ευθυγραμμισμένος με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το καλό του κόσμου», δήλωσε.

Ωστόσο, η συνάντηση παίρνει στη συνέχεια μια δύσκολη τροπή, καθώς ο Τραμπ λέει στον Ζελένσκι κάποια στιγμή ότι «πρέπει να είναι ευγνώμων» και τον κατηγορεί ότι «τζογάρει με τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παράλληλα, τον προειδοποίησε, λέγοντάς του ότι «ή κάνεις συμφωνία ή είμαστε εκτός» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε τον πρόεδρο Ζελένσκι για «ασεβή σχόλια».

Ζελένσκι: «Ελπίζω ότι αυτό το έγγραφο θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι ελπίζει πως το έγγραφο που θα υπογραφεί θα αποτελέσει «ένα βήμα προς τα εμπρός» για τη χώρα του.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι επιθυμεί να συζητήσει «τι είναι έτοιμες να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες» για να διασφαλίσουν τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη θετική προοπτική συνεργασίας για τερματικούς σταθμούς LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου).

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι επαρκές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερες εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του.

Ακολούθως ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Τραμπ να μην κάνει "συμβιβασμούς με έναν δολοφόνο", αναφερόμενος στον Πούτιν, και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την επιθετικότητά της.



Πηγή: skai.gr

