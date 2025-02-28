Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα καθιστά την αγγλική ως την επίσημη γλώσσα στις ΗΠΑ, με στόχο να «προάγει την ενότητα», σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε σήμερα στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Είναι πλέον καιρός τα αγγλικά να αναγνωριστούν ως η επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ», σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Όπως γράφει το Reuters, μια πηγή με γνώση του θέματος δεν ανέφερε κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υπογραφή του διατάγματος, την είδηση για το οποίο μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι ΗΠΑ δεν είχαν ποτέ μια επίσημη γλώσσα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όμως το θέμα δημιουργούσε προβλήματα σε ορισμένες πολιτείες.

Η χρήση της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια ζωή έχει πυροδοτήσει διαμάχες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων στο Τέξας, όπου ένας γερουσιαστής το 2011 ζήτησε ένας ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μεταναστών να μιλήσει στα αγγλικά κι όχι στη μητρική του γλώσσα, τα ισπανικά, κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής ακρόασης.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε μια διαμάχη δεκαετιών σχετικά με το εάν είναι ορθό να μιλάει κανείς ισπανικά στο Τέξας, το οποίο κάποτε ανήκε στο Μεξικό και πριν από αυτό ήταν τμήμα της Ισπανικής Αυτοκρατορίας.

Το ζήτημα θεωρείται επώδυνο για πολλούς ηλικιωμένους Μεξικανο-Αμερικανούς του Τέξας, οι οποίοι θυμούνται ότι τους είχαν τιμωρήσει επειδή μιλούσαν ισπανικά στο σχολείο τη δεκαετία του 1950.

Πηγή: skai.gr

