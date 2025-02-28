Βέλγιο: 90χρονος φέρεται να σκότωσε ενοίκους οίκου ευγηρίας

Ένας συνταξιούχος σε έναν οίκο ευγηρίας στο Βέλγιο, ηλικίας 90 ετών που υπέφερε από ψυχιατρικά προβλήματα, βαρύνεται με υποψίες ότι σκότωσε χτυπώντας με μαχαίρι άλλους δύο ενοίκους της μονάδας, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη σκοτώσει τη σύζυγό του ηλικίας 87 ετών με ένα σφυρί το 2021, όμως η δικαιοσύνη δεν είχε κρίνει ότι φέρει ποινική ευθύνη λόγω μιας σοβαρής ψυχικής νόσου, εξήγησε στο AFP ο δήμαρχος του Ντέντεργκεμ, Κένρααντ Ντεγκρόοτε, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που μετέδωσαν φλαμανδικά ΜΜΕ.

Ο άνδρας είχε τότε μεταφερθεί στον οίκο ευγηρίας του Ντέντεργκεμ (βορειοδυτικό Βέλγιο).

Η νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αυτήν την ιδιωτική μονάδα. Πέραν των δύο νεκρών, ηλικίας 93 και 97 ετών, μία γυναίκα 94 ετών τραυματίστηκε και «διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε η εισαγγελία της δυτικής Φλάνδρας.

Ο φερόμενος ως δράστης, που ήταν οπλισμένος με ένα «μικρό μαχαίρι», συνελήφθη και αναμένεται να υποβληθεί σε ανάκριση από την αστυνομία, σύμφωνα με τον Ντεγκρόοτε.

«Η έρευνα σχετικά με τις συνθήκες βρίσκονται σε εξέλιξη», υπογράμμισε από την πλευρά της η εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

