Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών αρμόδια για τη Διεθνή Ανάπτυξη, Ανελίζ Ντοντς ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να περικόψει δαπάνες διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να χρησιμοποιηθούν πόροι για μια μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Αυτές οι περικοπές θα στερήσουν από απελπισμένους ανθρώπους την πρόσβαση σε τρόφιμα και ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη», τόνισε η Ντοντς στην επιστολή της προς τον Στάρμερ, εκφράζοντας τη λύπη της που ο προϋπολογισμός αναπτυξιακής βοήθειας, ο οποίος θα μειωθεί από 0,5% σε 0,3% του ΑΕΠ έως το 2027, «θα απορροφήσει όλο το βάρος».

Ενώπιων των κινήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ που έχουν σοκάρει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και σημάνει συναγερμό στη γηραιά ήπειρο για την άμυνά της, σε μια αλλαγή στην αμυντική στρατηγική της Βρετανίας, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Τρίτη στη Βουλή των Κοινοτήτων, δύο μέρες πριν συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, τη μεγαλύτερη σταδιακή αύξηση στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με τις δαπάνες να φτάνουν έως το 2027 το 2,5% του ΑΕΠ.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μεταπολεμική παγκόσμια τάξη κατέρρευσε» και «πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο πρέπει να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες», τόνισε η Ανελίζ Ντοντς στην επιστολή της που ανήρτησε στο X.

Αλλά αντί για μια συλλογική συζήτηση, «αποφασίστηκε ότι αυτός ο προϋπολογισμός (για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια) να απορροφήσει όλο το βάρος», συνέχισε.

Η απόφαση αυτή επικρίθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και εντός του Εργατικού κόμματος του Στάρμερ, καθώς και από πολλές μκο, που έκαναν παραλληλισμό με μέτρα της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ όπως τη διάλυση της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς βοήθειας (USAID).

«Η απόφαση που πήρα... ήταν δύσκολη και επώδυνη και δεν την πήρα αβασάνιστα», τόνισε ο Στάρμερ στην απαντητική του επιστολή προς την Ντοντς, επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για (...) να ξαναχτίσουμε τα μέσα δράσης μας όσον αφορά την ανάπτυξη», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας και επαινώντας το έργο που επιτέλεσε και αφήνει η Ντοντς στο υπουργείο Εξωτερικών.

Την Τρίτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να «παίζει ανθρωπιστικό ρόλο» στο Σουδάν, την Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας και θα στηρίξει την παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Θα είναι αδύνατο να διατηρηθούν αυτές οι προτεραιότητες δεδομένης της κλίμακας των περικοπών», υποστήριξε η Ντοντς στην επιστολή παραίτησής της.

Αυτές οι περικοπές του προϋπολογισμού διεθνούς βοήθειας κινδυνεύει επίσης να οδηγήσει σε «απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από πολλές χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και των Δυτικών Βαλκανίων, τη στιγμή που η Ρωσία αυξάνει επιθετικά την παγκόσμια παρουσία της», συνέχισε η πρώην πρόεδρος του Εργατικού κόμματος.

Η Ντοντς, η οποία ήταν επίσης αρμόδια στο υπουργείο Εξωτερικών για τις Γυναίκες και τις Ισότητες, είναι το τέταρτο μέλος της κυβέρνησης Στάρμερ που παραιτείται ή αποπέμπεται μετά την εκλογή των Εργατικών στις εκλογές του Ιουλίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.