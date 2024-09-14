Στόλτενμπεργκ:Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Το NATO θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα για να εξοπλίσει την Ουκρανία για να προσπαθήσει να αποτρέψει τη ρωσική εισβολή το 2022, δήλωσε ο απερχόμενος επικεφαλής της συμμαχίας σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

«Τώρα παρέχουμε στρατιωτικό υλικό σε έναν πόλεμο –τότε μπορούσαμε να είχαμε δώσει στρατιωτικό υλικό για να αποτρέψουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στη γερμανική εφημερίδα FAS.

Ο Στόλτενμπεργκ κατέδειξε την απροθυμία του ΝΑΤΟ να προσφέρει όπλα, τα οποία είχε ζητήσει το Κίεβο πριν από τη ρωσική εισβολή λόγω των φόβων για κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, το Κίεβο, που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, έλαβε οπλικά συστήματα από τους συμμάχους του ύστερα από τους αρχικούς δισταγμούς.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, θα αποχωρήσει από τη θέση του στο ΝΑΤΟ τον Οκτώβριο, ένα αξίωμα που κατέχει από το 2014. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε θα τον διαδεχθεί, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.

Στη συνέντευξη, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα επιτευχθεί μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος θα πρέπει και πάλι να υπάρξει διάλογος με τη Ρωσία σε κάποια φάση. Αλλά θα πρέπει να βασιστεί στην ουκρανική ισχύ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

