Η Βραζιλία συνέχιζε χθες βράδυ να μάχεται για να θέσει υπό έλεγχο δεκάδες χιλιάδες εστίες πυρκαγιάς που τροφοδοτούνται από τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με μεγάλες πόλεις όπως το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Τζανέιρο να απειλούνται.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις πολιτειακές κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές, εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές», έγραψε ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, που δημιουργήθηκε μετά την απαγόρευση της πλατφόρμας Χ στη Βραζιλία.

Ο αριθμός των πυρκαγιών αυξήθηκε κατά τις 12 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με 49.266 εστίες συγκριτικά με 46.486, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (INPE) που βασίζονται σε δεδομένα δορυφόρων.

Τα μεσάνυκτα της Πέμπτης, το 60,7% των πυρκαγιών που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στη Νότια Αμερική έκαιγε στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πολλές από τις εστίες καταγράφονται σε σημαντικές για τη βιοποικιλότητά τους περιοχές, όπως αυτή του Αμαζονίου και του Παντανάλ. Οι πυρκαγιές έχουν επίσης φθάσει σε πόλεις, όπως το Σάο Πάολο που είδε χθες τις φλόγες να πλησιάζουν στα βόρεια προάστιά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.