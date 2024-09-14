Δίκη Πελικό: Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις που ταρακουνούν τις γυναίκες στη Γαλλία

Όταν μπαίνει στο δικαστήριο της Αβινιόν, έχοντας δίπλα της τα παιδιά της και τους δικηγόρους της, η Ζιζέλ Πελικό συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα με την ανεπιτήδευτη φιγούρα της.

Η 72χρονη μητέρα και γιαγιά κοιτάζει στο έδαφος καθώς προσπερνά τους δεκάδες δημοσιογράφους που είναι συγκεντρωμένοι στην είσοδο, με τα μάτια της κρυμμένα πίσω από γυαλιά ηλίου.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως ένα «ερείπιο».

Σχεδόν κάθε μέρα από τις 2 Σεπτεμβρίου, η Ζιζέλ Πελικό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας δίκης, στην οποία 51 άνδρες κατηγορούνται ότι τη βίασαν, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 50 χρόνια.

Καθώς η ιστορία της σαρώνει τη Γαλλία, η ίδια έχει γίνει σύμβολο θάρρους και δύναμης.

«Θυσιάστηκα στον βωμό της κακίας» είπε, εξηγώντας πώς έμαθε ότι ο Ντομινίκ Πελικό τη νάρκωνε για να τη βιάζουν άγνωστοι άνδρες για πάνω από 10 χρόνια.

Στη δίκη, που θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο, έχουν παρουσιαστεί στοιχεία από δικηγόρους, αστυνομικούς και ψυχιάτρους, καθώς και από μια άλλη γυναίκα, την οποία επίσης νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγός της ακολουθώντας τις οδηγίες του Ντομινίκ.

Στη δίκη έχει καταθέσει επίσης η κόρη των Πελικό, Καρολίν, η οποία πιστεύει ότι ο πατέρας της την κακοποίησε κι αυτή ενώ ήταν αναίσθητη.

Ο Πελικό έχει παραδεχτεί τις κατηγορίες εναντίον του, αν και αρνείται ότι κακοποίησε την κόρη του.

Η πρόσβαση σε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση κατέστη δυνατή, μόνο επειδή η Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία. Ως αποτέλεσμα, λεπτομέρειες της υπόθεσης έχουν κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Μάλιστα, στη διάρκεια της δίκης θα προβληθούν και βίντεο με τους βιασμούς που κινηματογραφήθηκαν από τον Πελικό. Μόνος όρος της Πελικό ήταν να φύγουν τα παιδιά της από τη δικαστική αίθουσα την ώρα της προβολής.

Όπως αναφέρει το BBC, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει μια οδυνηρή -και συχνά άβολη- συζήτηση για τον βιασμό, που πολλοί λένε στη Γαλλία έχει καθυστερήσει πολύ.

Σήμερα, Σάββατο, πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα «για την υποστήριξη της Ζιζέλ Πελικό και όλων των θυμάτων βιασμού».

Όταν η Ζιζέλ κατέθεσε ότι έπρεπε να «ξεκινήσει από την αρχή» και ότι πλέον ζούσε μόνο με μια μικρή σύνταξη, ένας influencer ξεκίνησε μια διαδικτυακή κίνηση που συγκέντρωσε 40.000 ευρώ σε λιγότερο από μια μέρα. Η πρωτοβουλία σταμάτησε άμεσα μετά από αίτημα της νομικής ομάδας της Ζιζέλ, η οποία το θεώρησε ως πιθανό περισπασμό από την υπόθεση.

Επίθεσεις με ναρκωτικά στο σπίτι

Ένα ζήτημα που αναδείχθηκε από την υπόθεση είναι η χημική υποβολή στο σπίτι, δηλαδή η επίθεση με ναρκωτικά, κάτι που ελάχιστα έχει συζητηθεί στη Γαλλία (και όχι μόνο εκεί).

Το 2022, 1.229 άνθρωποι στη Γαλλία είχαν την υποψία ότι είχαν λάβει ναρκωτικά εν αγνοία τους, σύμφωνα με τη Λέιλα Τσαουάτσι, φαρμακοποιό στο κέντρο παρακολούθησης εθισμού στο Παρίσι και ειδικό σε θέματα βιασμού με ναρκωτικά.

Αυτός ο αριθμός είναι πιθανώς «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», πιστεύει η ίδια. Τα θύματα συχνά διστάζουν να κάνουν καταγγελία, είτε επειδή γνωρίζουν τον δράστη, είτε επειδή ντρέπονται, είτε επειδή έχουν θολές αναμνήσεις από αυτό που συνέβη.

Πρέπει επίσης να υποβάλλονται καταγγελίες πριν εξαφανιστούν οι ουσίες από τον οργανισμό, κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό.

Στα 10 χρόνια που ο σύζυγός της τη νάρκωνε, η Πελικό είχε ανεξήγητα νευρολογικά συμπτώματα καθώς και γυναικολογικά προβλήματα, παρ' όλα αυτά κανείς δεν συγκέντρωσε τα στοιχεία, κάτι που δείχνει την έλλειψη γνώσεων πάνω στο θέμα.

Η δρ Τσαουάτσι τονίζει ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα.

Αυτό που έχει συγκλονίσει τους Γάλλους είναι ο τεράστιος αριθμός ανδρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει μόνο 50 υπόπτους από τους 83 που εμφανίστηκαν στα βίντεο του Πελικό.

Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 26 έως 68 ετών και προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα - πυροσβέστες, φαρμακοποιοί, εργάτες και δημοσιογράφοι. Πολλοί είναι πατέρες και σύζυγοι.

Από αυτούς που κατηγορούνται, οι 15 παραδέχονται βιασμό, αλλά όλοι οι άλλοι παραδέχονται μόνο ότι συμμετείχαν σε σεξουαλικές πράξεις.

Η Ζελίν Πικέ, από τη φεμινιστική οργάνωση «Osez le Féminisme» ελπίζει πως η δίκη θα έχει διαρκή αντίκτυπο εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κατηγορούμενοι προέρχονται από όλα τα υπόβαθρα.

«Καταρρίπτει τον μύθο του βιαστή που είναι ψυχοπαθής... Βίασαν γιατί ήταν σίγουροι για την ατιμωρησία τους» λέει.

Δεν μίλησε κανείς

Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί ανησυχία σε Γαλλίδες που παρακολουθούν την υπόθεση είναι ότι πολλοί άλλοι άνδρες γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα.

Ο Πελικό είχε προσκαλέσει άνδρες να κάνουν σεξ με τη σύζυγό του «εν αγνοία της» σε ανάρτηση στον ιστότοπο Coco.gg, ο οποίος έκλεισε μόλις τον περασμένο Ιούνιο. Πέρυσι μετρούσε 500.000 επισκέπτες το μήνα.

«Το 100% αυτών των ανθρώπων δεν έκαναν ποτέ ένα τηλεφώνημα για να σταματήσουν αυτή την κακοποίηση» λέει η Σελίν Πικέ. «Ούτε ένας άνθρωπος δεν σκέφτηκε να ενημερώσει την αστυνομία για αυτά τα εγκλήματα».

Δεν ήξεραν ότι βίαζαν...

Η υπεράσπιση πολλών από τους κατηγορούμενους βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν «ήξεραν» ότι βίαζαν τη Ζιζέλ - με άλλα λόγια, ότι νόμιζαν ότι είχαν συναινετική επαφή μαζί της.

Κάποιοι κατηγόρησαν τον Πελικό ότι τους «χειραγωγούσε» ώστε να πιστέψουν ότι συμμετείχαν σε ένα ερωτικό παιχνίδι, στο οποίο η Ζιζέλ προσποιούνταν απλώς ότι κοιμόταν επειδή ήταν ντροπαλή.

Τουλάχιστον δύο από τους κατηγορούμενους δήλωσαν ότι δεν ένιωθαν ότι βίασαν τη Ζιζέλ επειδή τους είχε «προσφερθεί» από τον ίδιο της τον σύζυγο. Ένας άνδρας είπε ότι δεν θεωρούσε τις πράξεις του βιασμό γιατί «για μένα βιασμός είναι όταν αρπάζεις κάποιον έξω στο δρόμο». «Δεν έχω καρδιά βιαστή», πρόσθεσε.

Πάνω σε αυτή τη γραμμή υπεράσπισης, ο Guillaume De Palma, δικηγόρος έξι εκ των κατηγορουμένων, προκάλεσε οργή όταν είπε ότι «ο βιασμός δεν είναι πάντα βιασμός» και υποστήριξε ότι «χωρίς την πρόθεση να διαπραχθεί βιασμός, δεν υπάρχει βιασμός».

Στο γαλλικό Δίκαιο, ο βιασμός είναι η σεξουαλική διείσδυση που επιτυγχάνεται με περιορισμό, βία ή αιφνιδιασμό, και οι δικηγόροι της Πελικό αναμένεται να υποστηρίξουν ότι ο αιφνιδιασμός καλύπτει την περίπτωση μιας ναρκωμένης ή αναίσθητης γυναίκας.

Όμως τα σχόλια προκάλεσαν οργή και απογοήτευση στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο.

Η κόρη της Ζιζέλ βγήκε από τη δίκη φωνάζοντας «ντρέπομαι για το δικαστικό σύστημα», ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη συνεδρίαση εν μέσω κλίματος που οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν ως «εξαιρετικά τεταμένο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.