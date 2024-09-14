Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και άλλοι 20 έχουν απαχθεί από τη Δευτέρα στην πολιτεία Σιναλόα του βορειοδυτικού Μεξικού, σε επεισόδια που αποδίδονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Οι ένοπλες συγκρούσεις που συγκλονίζουν την Κουλιακάν, πρωτεύουσα αυτής της μεξικανικής πολιτείας, ακολουθούν τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτή – μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ – του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα.

Ο Σαμπάδα συνελήφθη στις 25 Ιουλίου από τις αμερικανικές αρχές μαζί με τον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, έναν από τους γιους του διαβόητου «Ελ Τσάπο». Σε επιστολή του, κατηγορεί τον Χοακίν Γκουσμάν Λόπες πως του έστησε παγίδα για να τον οδηγήσει σε αμερικανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σιναλόα, μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των πρωτοπαλίκαρων του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα και των γιων του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, των αποκαλούμενων «Λος Τσαπίτος».

Ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο Σαμπάδα αρνήθηκε την Παρασκευή τις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη έξαρση της βίας στη Σιναλόα, ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ παραδέχθηκε πως «υπάρχουν προβλήματα» παρότι αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή. «Θα ήθελα να πω στους κατοίκους της Κουλιακάν – γιατί μόνο την Κουλιακάν αφορά – ότι είμαστε σε εγρήγορση, ότι πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή, αλλά δεν χρειάζεται πανικός», είπε σε συνέντευξη Τύπου. Ο πρόεδρος του Μεξικού κάλεσε επίσης τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδείξουν στοιχειώδη υπευθυνότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

