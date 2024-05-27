Η Ουκρανία έχει δεμένα τα χέρια εξαιτίας των περιορισμών που της έχουν τεθεί σε ό,τι αφορά τη χρήση των δυτικών όπλων στο ρωσικό έδαφος, εκτίμησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ από τη Σόφια.

«Αυτό δένει τα χέρια των Ουκρανών στην πλάτη και τους δυσκολεύει πολύ να εγγυηθούν την άμυνά τους», σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ κατά την έναρξη συνεδρίασης του ΝΑΤΟ στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Πολλές χώρες που παρέχουν όπλα στην Ουκρανία της επιτρέπουν να τα χρησιμοποιεί μόνο στο έδαφός της, περιλαμβανομένης της Κριμαίας – την οποία προσάρτησε το 2014 η Μόσχα—και του Ντονμπάς, απαγορεύοντάς της να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε κάποιους από αυτούς τους περιορισμούς», υπογράμμισε αργότερα στους δημοσιογράφους ο Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο «έχει το δικαίωμα να αμύνεται» και κατά συνέπεια «το δικαίωμα να πλήττει νόμιμους, στρατιωτικούς στόχους εκτός Ουκρανίας», επέμεινε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει ζητήσει και στο παρελθόν να αρθούν οι δυτικοί περιορισμοί.

Όμως, όπως υπογράμμισε σήμερα, την απόφαση θα τη λάβουν οι Σύμμαχοι. Κάποιοι δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς, αλλά κάποιοι άλλοι το έχουν πράξει, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι ΗΠΑ, βασικός προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, εμφανίζονται επιφυλακτικές να παρέχουν όπλα στο Κίεβο χωρίς κανέναν περιορισμό.

Ωστόσο κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο στις 15 Μαΐου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε ότι την τελική απόφαση για τη χρήση των όπλων που λαμβάνει θα τη λάβει η Ουκρανία.

«Δεν έχουμε ενθαρρύνει πλήγματα εκτός Ουκρανίας, αλλά τελικά η Ουκρανία είναι αυτή που θα λάβει τις αποφάσεις της για τον τρόπο με τον ποίο διεξάγει αυτόν τον πόλεμο», είχε επισημάνει ο Μπλίνκεν.

Η Ρωσία προειδοποιεί τακτικά τους Δυτικούς κατά οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον του εδάφους της με δυτικά όπλα.

