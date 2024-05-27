Στις 4 Ιουνίου οι αγρότες ετοιμάζονται να κατέβουν και πάλι στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών ξυπνώντας μνήμες από τις προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις όπου έκαψαν σανό και κοπριά έξω από τα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, γκρέμισαν αγάλματα και ήρθαν στα χέρια με την αστυνομία. Όμως αυτή τη φορά δεν πρόκειται για τους ίδιους αγρότες διότι ακόμη κι αυτοί οι διαδηλωτές που προκάλεσαν τις παραπάνω καταστροφές δε θέλουν να έχουν καμία σύνδεση με όσους προετοιμάζονται για τον νέο αυτό κύκλο κινητοποιήσεων.

Προερχόμενοι από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Πολωνία, οι ριζοσπαστικές αυτές ομάδες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ισχυριζόμενες ότι υπερασπίζονται τους αγρότες από ένα πολιτικό κατεστημένο που λένε ότι είναι αποφασισμένο να τους εξαφανίσει.

Σύμφωνα με το Politico, οι ομάδες αυτές έχουν ενθαρρυνθεί από την εκλογική επιτυχία ενός αγροτικού κόμματος στην Ολλανδία που θα ενταχθεί στον δεξιό συνασπισμό που σχηματίστηκε από τον λαϊκιστή Γκερτ Βίλντερς και προτρέπουν τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές που θα αντιστρέψουν τις μεταρρυθμίσεις της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ των τελευταίων ετών.

Ποιοι είναι λοιπόν οι πραγματικά θυμωμένοι αγρότες που έρχονται στις Βρυξέλλες για να ταρακουνήσουν τα πράγματα;

Τελευταία γραμμή άμυνας

Η πιο σημαντική από αυτές τις ομάδες είναι η Farmers Defense Force (FDF), η οποία δημιουργήθηκε στην Ολλανδία τον Μάιο του 2019 από τον αγρότη Mark van den Oever για να πολεμήσει την κατάληψη μιας φάρμας χοίρων από ακτιβιστές ζώων.

Το FDF κέρδισε τη φήμη ως μία από τις δύο ομάδες αγροτών που ξεκίνησαν μαζικές διαμαρτυρίες ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης για τον περιορισμό της ρύπανσης από την εντατική κτηνοτροφία. Ο νεοσύστατος δεξιός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βίλντερς, έχει δεσμευτεί να αντιστρέψει το κλείσιμο των αγροκτημάτων και τις μειώσεις των ζώων.

Το πιο γνωστό μέλος της ομάδας αυτής που είναι γνωστός για την εμπρηστική ρητορική του είναι ο Van den Oever ο οποίος έχει συγκρίνει την κατάσταση των Ολλανδών αγροτών με αυτή των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 2020, οι ολλανδικές αντιτρομοκρατικές αρχές συμπεριέλαβαν το FDF στην ετήσια έκθεσή τους, περιγράφοντάς την ως μια ομάδα ακτιβιστών που τροφοδοτεί την πόλωση. Στις περσινές εθνικές εκλογές, η εκπρόσωπος της ομάδας, Sieta van Keimpema, έθεσε υποψηφιότητα για τον ακροδεξιό Belang van Nederland όμως το κόμμα δεν κέρδισε έδρες.

«Όλοι μας αποκαλούν ακροδεξιούς, αλλά οι πραγματικοί εξτρεμιστές είναι στην πολιτική. Έχουν αίμα στα χέρια τους», είπε ο van Keimpema στο Politico, προσθέτοντας ότι μόνο οι δεξιοί πολιτικοί ασχολούνται ενεργά με την ομάδα της ενώ άλλοι την αγνοούν. «Είναι επιλογή τους, όχι δική μου. Δεν μπορώ να τους αναγκάσω».

Η FDF σχημάτισε παρακλάδι πέρυσι στο Βέλγιο, στη Φλάνδρα το οποίο έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες και αλλού σε όλη τη χώρα.

Όλοι ενωμένοι

Το γερμανικό Landwirtschaft verbindet Deutschland — γνωστό ως LSV, ή η Γεωργία ενώνει τη Γερμανία — ιδρύθηκε το 2021 στην πλάτη ενός κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε λίγους μήνες μετά το FDF.

Η ομάδα έχει εμπνευστεί από τον Ολλανδό ομόλογό της, κλείνοντας δρόμους με τρακτέρ και εξαπολύοντας κρυφές απειλές εναντίον προοδευτικών πολιτικών.

Το LSV διατηρεί μια πιο υποτονική διαδικτυακή παρουσία σε σχέση με το FDF, αλλά οι ηγέτες του έχουν αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά στο κύριο ακροδεξιό κόμμα της χώρας, την Εναλλακτική για τη Γερμανία ή το AfD.

Πέρυσι, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του LSV Anthony Robert Lee αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να μιλήσει σε εκδήλωση του AfD, τελικά αποσύρθηκε έπειτα από έντονη κριτική.

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Politico, ο Lee δήλωσε ότι η ομάδα του δε συνεργάζεται ενεργά με το AfD, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμβεί και κάτι τέτοιο στο μέλλον.

Ελεύθεροι στοχαστές

Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε από τον Πολωνό μεγιστάνα εκτροφής γούνας Szczepan Wójcik και με επικεφαλής τη Monika Przeworska, το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας (IGR), είναι η μικρότερη από τις τρεις ομάδες που συντονίζουν τη διαδήλωση.

Είναι επίσης το μόνο που δεν είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας αυτό καθεαυτό, αλλά μάλλον μια αυτοαποκαλούμενη δεξαμενή σκέψης που ασχολείται με την αγροτική πολιτική.

Ο Wójcik «έχτισε» το όνομά του χρηματοδοτώντας μια εκστρατεία ενάντια στην προσπάθεια της πρώην πολωνικής κυβέρνησης το 2020 να απαγορεύσει την εκτροφή γούνας. Οι σύμμαχοί του ήταν ο ιερέας που έγινε μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Tadeusz Rydzyk.

Κατά τη διάρκεια των φετινών διαδηλώσεων των αγροτών, το IGR συντόνισε διάφορες δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα και ο Wójcik παρακολούθησε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και άλλων ηγετών της γεωργίας. Όπως και οι άλλες ομάδες που συμμετείχαν στη διαδήλωση των Βρυξελλών, το IGR αρνείται ότι ανήκει στην ακροδεξιά, αλλά στην πραγματικότητα ούτε ο Wójcik ούτε η Przeworska κρύβουν τη γοητεία τους για τα ακροδεξιά κόμματα. Λίγο αφότου ο Βίλντερς ανακοίνωσε ότι σχηματίζει κυβέρνηση στην Ολλανδία, ο Wójcik δημοσίευσε φωτογραφίες που ποζάρουν μαζί.

Άλλες ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδήλωση είναι το Coordination Rurale, το Νο.2 συνδικάτο αγροτών της Γαλλίας, το οποίο φλερτάρει εδώ και χρόνια με το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν και το ισπανικό Plataforma 6F, ένα κίνημα αγροτών που συμμάχησε με το ακροδεξιό ισπανικό κόμμα Vox.

Την ίδια ώρα, τα κύρια γεωργικά συνδικάτα έχουν συμβουλεύσει τα μέλη τους να μείνουν μακριά από τη διαδήλωση της 4ης Ιουνίου. Έτσι λοιπόν, είναι πιθανό να μη δούμε τα επεισόδια που προκλήθηκαν στις προηγούμενες διαδηλώσεις σχολιάζει το Po;itico με τον van Keimpema του FDF να αναφέρει πως περιμένουν να δώσουν το παρόν περίπου 3.000 άτομα (αν είμαστε τυχεροί), αριθμός πολύ μικρότερος από αυτόν που περίμεναν πριν από ένα μήνα.

