Την φρίκη που έζησαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό στην περιοχή Ταλ ασ-Σουλτάν της Ράφα την Κυριακή το βράδυ περιγράφουν επιζώντες.

Ο Majed al-Attar, ένας εκτοπισμένος από την Beit Lahiya στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, είπε ότι έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς του. «Καθόμασταν σε σκηνές και ξαφνικά ο καταυλισμός βομβαρδίστηκε. Έχασα πέντε άτομα από την οικογένειά μου, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς, μεταξύ των ανθρώπων που σκότωσαν ήταν έγκυες γυναίκες. Κάθε φορά μας έλεγαν ότι αυτή η περιοχή ήταν ασφαλής μέχρι να μας βομβαρδίσουν», είπε.

Ο Mahmoud al-Attar, ένας εκτοπισμένος από την ανατολική Ράφα, είπε: «Μας είπαν ότι αυτή η περιοχή είναι ασφαλής. Αφήσαμε την περιοχή ανατολικά της Ράφα στα δυτικά της πόλης, νομίζοντας ότι υπάρχει ασφάλεια, αλλά τώρα δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Παντού γίνονται σφαγές».

«Ελπίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα σταθεί μαζί μας για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, έχασα τον αδερφό μου και κάθε μέρα χάνω έναν, γιατί όλες αυτές οι απώλειες;», είπε. «Ζούμε αυτή τη σφαγή μια μέρα μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να απαιτήσει από το Ισραήλ να σταματήσει την επιχείρηση στη Ράφα».

«Τα κορμιά των παιδιών έγιναν θραύσματα»

Η επίθεση σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στην περιοχή Ταλ ασ-Σουλτάν της Ράφα ήταν μια από τις πιο θανατηφόρες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Ανασύραμε μεγάλο αριθμό παιδιών-μαρτύρων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού χωρίς κεφάλι και παιδιών των οποίων τα σώματα έχουν μετατραπεί σε θραύσματα», δήλωσε στο Anadolu ένας Παλαιστίνιος νοσηλευτής.

Ο Mohammad al-Mughayyir, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Είδαμε απανθρακωμένα σώματα και τεμαχισμένα μέλη… Είδαμε επίσης περιπτώσεις ακρωτηριασμών, τραυματισμένων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων».

Το Κυβερνητικό Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη Γάζα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι χρησιμοποιήθηκαν βόμβες 2.000 λιβρών αμερικανικής κατασκευής κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

آثار احتراق مخيم النازحين الذي قصفته إسرائيل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وشاهد عيان يروي لنا تفاصيل قاسية#حرب_غزة pic.twitter.com/EyVymGmceQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 27, 2024

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 45 άτομα έχασαν την ζωή τους από την επίθεση που ήρθε ως αντίποινα έπειτα από την εκτόξευση οκτώ ρουκετών στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς για πρώτη φορά εδώ και μήνες την Κυριακή το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.