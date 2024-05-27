Η ανώτατη στρατιωτική εισαγγελέας του Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα «πολύ σοβαρό» το αεροπορικό πλήγμα στη Ράφα που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων Παλαιστίνιων αμάχων - ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, μετά το μακελειό, ξεκίνησε έρευνα των ενόπλων δυνάμεων, η οποία συνεχίζεται.

«Οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα, κάτι που δεσμευόμαστε να διεξαγάγουμε στην πιο πλήρη έκταση», δήλωσε η υποστράτηγος Γιφάτ Τόμερ Γερουσάλμι σε συνέδριο που φιλοξενεί ο Δικηγορικός Σύλλογος του Ισραήλ.

«Οι IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ) εκφράζουν τη λύπη τους για τυχόν πρόκληση σωματικών βλαβών σε μη μαχητές στη διάρκεια του πολέμου» είπε επίσης.

Τουλάχιστον 40 άμαχοι σκοτώθηκαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων, όπου είχαν βρει καταφυγίο

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν πως το Ισραήλ διέπραξε φρικιαστική «σφαγή» εκτοπισμένων, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

Διαβάστε ακόμα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες επιζώντων από το ισραηλινό χτύπημα στη Ράφα: «Άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, κορμιά παιδιών έγιναν θραύσματα»

Την ίδια ώρα, η Γερουσάλμι ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει έρευνα και για θανάτους Παλαιστινίων που είχαν συλληφθεί στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και κρατούνταν στο κέντρο Σντε Τέιμαν που διαχειρίζεται ο στρατός.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες της οργάνωσης «Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Physicians for Human Rights), ότι σημειώθηκε βαριά κακοποίηση κρατουμένων, με αποτέλεσμα κατάγματα, εσωτερική αιμορραγία ακόμη και θάνατο.

«Αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατηγορίες πολύ σοβαρά και λαμβάνουμε δράση για να τις διερευνήσουμε. Μέχρι σήμερα, έχουν ξεκινήσει 70 έρευνες της στρατιωτικής αστυνομίας που έχουν εγείρει υποψίες για ποινικά αδικήματα», δήλωσε η στρατιωτική γενική εισαγγελέας.

Κατάρ: Τα πλήγματα στη Ράφα «βομβαρδίζουν» τις συνομιλίες

Στο μεταξύ, το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, προειδοποίησε σήμερα πως τα ισραηλινά πλήγματα στην παλαιστινιακή πόλη Ράφα μπορεί να "παρεμποδίσουν" τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η χώρα του Κόλπου ανησυχεί μήπως "οι βομβαρδισμοί περιπλέξουν τις εν εξελίξει διαμεσολαβητικές προσπάθειες και παρεμποδίσουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας για άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.