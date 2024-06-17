Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στη Ζιμπάμπουε

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη δύο άλλων αγνοείται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο το οποίο μετέφερε αγγλικανούς προσκυνητές στη Ζιμπάμπουε, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, προκαλώντας τον θάνατο οκτώ επιβαινόντων οι οποίοι «απανθρακώθηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Πολ Νιάτι. Συμπλήρωσε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 14 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. «Δεν μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε τους νεκρούς, θα πρέπει να γίνει ανάλυση DNA. Η τύχη δύο ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται», διευκρίνισε.

Οι πιστοί επέστρεφαν στην επαρχία Μανίκαλαντ (ανατολικά) από τη Μαρόντερα, μια μικρή πόλη βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Χαράρε, όπου παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις στη μνήμη του ιεραπόστολου Μπέρναρντ Μιζέκι. Το φεστιβάλ προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 20.000 αγγλικανούς προσκυνητές από διάφορες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

