Εκ νέου υποψήφια η Ρομπέρτα Μέτσολα για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Ρομπέρτα Μέτσολα επιθυμεί μια ακόμη θητεία 2,5 ετών

Ρομπέρτα Μέτσολα

Η Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε επίσημα το όνομά της για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ακόμη θητεία 2,5 ετών, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί, προσερχόμενη στην άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. 

Δήλωσε επίσης ότι «το Κοινοβούλιο επιλέγει τον πρόεδρό του», μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Ιρλανδού ότι η προεδρία του Κοινοβουλίου είναι μέρος του πακέτου των τεσσάρων κορυφαίων θέσεων εργασίας στην ΕΕ που θα συζητηθούν από τους ηγέτες απόψε.

