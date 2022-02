Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, με τον ποδοσφαιριστή της Γουεστ Χαμ Κερτ Ζουμά να ασκεί βιά στη γάτα του

Ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η «Sun» να κλωτσά και να πετά στο πάτωμα την κατοικίδια γάτα του.

Σαν να μην έφτανε αυτό , την ώρα που ο παίκτης της Γουέστ Χαμ επιτίθεται στη γάτα, ο αδερφός τραβάει βίντεο και μάλιστα γελώντας.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j