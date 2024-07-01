Στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη

Ο αμερικανικός στρατός αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε πολλές βάσεις του ανά την Ευρώπη, όπως μετέδωσαν χθες Κυριακή τα αμερικανικά δίκτυα CNN και ABC επικαλούμενα αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ειδικότερα, ανέφεραν ότι τα μέτρα ασφαλείας ανήλθαν στο επίπεδο «Charlie», το δεύτερο υψηλότερο, που ισχύει «σε ενδεχόμενο περιστατικού ή πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης κάποιου είδους τρομοκρατικής ενέργειας ή στοχοποίησης προσωπικού ή εγκαταστάσεων».

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού είναι το «Delta» και τίθεται σε ισχύ κατά την εκδήλωση τρομοκρατικής επίθεσης ή όταν αυτή θεωρείται «επικείμενη».

Η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη (U.S. European Command ή EUCOM) δεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την αύξηση του επιπέδου συναγερμού, σημειώνοντας: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση».

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι «λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια αμερικανών στρατιωτικών και των οικογενειών τους» στην Ευρώπη, η EUCOM εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να δοθεί «έμφαση στην επαγρύπνηση κατά τους θερινούς μήνες».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμβουλεύει τους αμερικανούς πολίτες στη Γερμανία, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της EUCOM, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του κινδύνου τρομοκρατικών ενεργειών.

Τα ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ένοπλοι σκότωσαν σχεδόν 150 ανθρώπους στα περίχωρα της Μόσχας, σε μια επίθεση για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

