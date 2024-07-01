Εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη Βόρεια Κορέα λίγα λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 11 το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα), ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο πρώτος βαλλιστικός πύραυλος, μικρού βεληνεκούς, εκτοξεύτηκε γύρω στις 05:05 (23:05 ώρα Ελλάδος) από την περιοχή Τσανγκγιόν με κατεύθυνση βορειοανατολικά και διένυσε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων, ενώ ο δεύτερος εκτοξεύτηκε δέκα λεπτά αργότερα από την ίδια περιοχή και διένυσε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, ως πρόκληση που απειλεί σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο», αναφέρει η ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στη Σεούλ, επισημαίνοντας ότι κοινοποίησε σχετικές πληροφορίες στις αρχές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Χθες Κυριακή, η Βόρεια Κορέα κατήγγειλε τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που διεξήγαγαν πρόσφατα δυνάμεις της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, προειδοποιώντας με «νέα επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι προχώρησε σε επιτυχημένη δοκιμή τεχνολογίας MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle Technology), η οποία αφορά στην ανάπτυξη πυραύλων που φέρουν πολλαπλές κεφαλές. Ωστόσο, η Σεούλ έκανε λόγο για παραπλανητικό ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η εκτόξευση ήταν αποτυχημένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

