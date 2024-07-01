Ιράκ: Οι αρχές εξουδετέρωσαν 6 αυτοσχέδιες βόμβες σε ιστορικό τζαμί της Μοσούλης

Πυροτεχνουργοί της ιρακινής αστυνομίας εξουδετέρωσαν χθες Κυριακή έξι αυτοσχέδιες βόμβες που εντοπίστηκαν στο ερειπωμένο τζαμί Αλ Νουρί της Μοσούλης και οι αρχές εκτιμούν πως είχαν τοποθετηθεί από μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος πριν από αρκετά χρόνια.

«Ήταν αυτοσχέδιες βόμβες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί με περίπλοκο τρόπο. Οι πυροτεχνουργοί τις εξουδετέρωσαν» χωρίς απρόοπτα, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ο Άχμεντ Σαμπέρ, αξιωματικός της αστυνομίας στη Μοσούλη. Διαβεβαίωσε ότι η τοποθεσία είναι πλέον ασφαλής προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης που έχει αναλάβει η UNESCO και είχαν ανασταλεί το Σάββατο όταν εντοπίστηκαν οι βόμβες.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχε ανατινάξει το τζαμί Αλ Νουρί, με τον περίφημο κεκλιμένο μιναρέ του, στις 21 Ιουνίου 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

