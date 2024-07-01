Νέα ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο δημιουργούν FPO και Ορμπάν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και το ακροδεξιό κόμμα του Fidesz σχηματίζουν μια νέα πολιτική συμμαχία με το Κόμμα Ελευθερίας και Δικαιοσύνης της Αυστρίας (FPÖ) και το Κίνημα Δράσης των Δυσαρεστημένων Πολιτών της Τσεχίας (ANO), επιδιώκοντας να συγκροτήσουν μια νέα ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στόχος είναι η ομάδα - που ονομάζεται «Πατριώτες της Ευρώπης» - να γίνει «η μεγαλύτερη δεξιά ομάδα στην ευρωπαϊκή πολιτική», είπε ο Όρμπαν σε συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη την Κυριακή, μαζί με τον ηγέτη του ANO και πρώην πρωθυπουργό της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και τον αρχηγό του FPÖ Χέρμπερτ Κίκλ.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια «νέα εποχή της ευρωπαϊκής πολιτικής», είπε ο Κικλ, προβλέποντας ότι στην «πατριωτική» συμμαχία θα προσχωρήσουν και άλλα κόμματα .

«Θα προτιμήσουμε την εθνική κυριαρχία από τον φεντεραλισμό, την ελευθερία από τις εντολές και την ειρήνη από τον πόλεμο», έγραψε ο Μπάμπις σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Και τα τρία κόμματα ήρθαν πρώτα στις χώρες τους κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές στις αρχές του μήνα, κερδίζοντας σημαντικό αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς η υποστήριξη της δεξιάς αυξήθηκε σε όλη την ήπειρο.

Η νέα ομάδα αναμένεται να εκδώσει ένα « Πατριωτικό Μανιφέστο », με επίκεντρο την αντιμετώπιση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και την αντίθεσή της στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το εμβληματικό πακέτο περιβαλλοντικών πολιτικών της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσούλα φον ντερ Λάιεν.

Ενώ τα τρία κόμματα έχουν περισσότερα από τα 23 μέλη που απαιτούνται για να σχηματίσουν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα στο κοινοβούλιο της ΕΕ, εξακολουθούν να χρειάζονται εκλεγμένους ευρωβουλευτές από τουλάχιστον τέσσερις άλλες χώρες για να πληρούν τις προϋποθέσεις του ευρωκοινοβουλίου.

