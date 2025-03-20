Ένας πρώην σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αναμένει από τον σημερινό ηγέτη των ΗΠΑ να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία.

Ο Στιβ Μπάνον, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του, είπε την Τρίτη σε συνέντευξή του στο NewsNation ότι ο ίδιος και κάποιοι συνεργάτες του εργάζονται για να βρουν τρόπους ώστε ο Πρόεδρος Τραμπ να επιδιώξει μια τρίτη θητεία παρά τα συνταγματικά όρια θητείας.

«Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα υπάρξουν μερικές εναλλακτικές», ανέφερε ο Μπάνον σχετικά με το πώς ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια θητείας.«Θα δούμε ποιος είναι ο ορισμός του ορίου», είπε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα είναι υποψήφιος και θα κερδίσει ξανά το 2028», πρόσθεσε.

Στο ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC) προ ημερών, ο Στίβεν Μπάνον, είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τραμπ για τρίτη φορά, δηλώνοντας «θέλουμε τον Τραμπ το '28».

«Μου επιτρέπεται να είμαι ξανά υποψήφιος;»

Ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, την τελευταία του που επιτρέπεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Αλλά έχει αναφέρει αρκετές φορές την πιθανή διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Μου επιτρέπεται να είμαι ξανά υποψήφιος;» είπε ο Τραμπ αστειευόμενος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα με ακροατήριο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στην παράταξή του, σύμφωνα με το Associated Press.

«Θα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω, όχι μία αλλά δύο ή τρεις ή τέσσερις φορές», είπε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στη Νεβάδα στα τέλη Ιανουαρίου, προφανώς αστειευόμενος. Αργότερα διευκρίνισε: «Όχι, θα είναι τιμή μου να υπηρετήσω δύο φορές. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δεν θα επαναπαυτώ».

Ο Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του σε μια εκδήλωση να φωνάξουν «Τέσσερα χρόνια ακόμη!».

Η 22η τροπολογία

Ωστόσο, η 22η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ ξεκινά αναφέροντας: «Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου περισσότερες από δύο φορές».

Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα είναι απόλυτα σαφές όσων αφορά το όριο των δύο θητειών των Αμερικανών προέδρων, ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ αναφέρουν ότι η τροπολογία ισχύει μόνο για δύο διαδοχικές θητείες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, εμφανιζόμενος σε δείπνο στη Νέα Υόρκη, ο Μπάνον υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει την 22η τροπολογία του Συντάγματος, η οποία θέτει το όριο δύο θητειών για τους προέδρους, επειδή η λέξη «συνεχής» δεν υπάρχει στην τροπολογία.

Στη Βουλή, ο βουλευτής Andy Ogles, Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί, εισήγαγε νομοθεσία για να ξεκινήσει η μακρά διαδικασία τροποποίησης του κειμένου της 22ης τροπολογίας και να επιτραπεί σε έναν πρόεδρο που υπηρετεί μη συνεχόμενες θητείες να υπηρετήσει για τρίτη φορά.

Ωστόσο, η κατάργηση ή η αλλαγή της 22ης τροπολογίας θα απαιτούσε τα δύο τρίτα των ψήφων τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, καθώς και την επικύρωση από τα τρία τέταρτα των πολιτειών. Όμως ακόμη και ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ είναι αντίθετοι στην ιδέα αλλαγής του Συντάγματος.

Ο μόνος πρόεδρος που υπηρέτησε περισσότερες από δύο θητείες ήταν ο Φράνκλιν Ρούσβελτ. Η 22η τροπολογία επικυρώθηκε το 1951, τα χρόνια μετά τον θάνατο του Ρούσβελτ, αναφέρει το CNN.

Πηγή: skai.gr

