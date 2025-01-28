Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονοώντας όχι για πρώτη φορά τη διεκδίκηση τρίτης θητείας, είπε χθες Δευτέρα ότι «δεν ξέρει» αν όντως απαγορεύεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις προεκλογικές εκλογές, παρότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ το αναφέρει ξεκάθαρα.

«Έχω συγκεντρώσει πολλά χρήματα για την επόμενη εκστρατεία και ξεκινάω από την αρχή ότι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ο ίδιος, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, διότι δεν το ξέρω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα με ακροατήριο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στην παράταξή του.

«Νομίζω πως δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Μάικ; Θα ήταν καλύτερα να μην σε εμπλέξω σε αυτόν τον διάλογο», συνέχισε ο 47ος πρόεδρος απευθυνόμενος στον «speaker», τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, παρόντα δίπλα του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ, που μόλις άρχισε τη δεύτερη θητεία του, αφού άσκησε ήδη την εξουσία από το 2017 ως το 2021, κάνει τέτοια σχόλια, χωρίς να κρύβει πως τα εννοεί στα σοβαρά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, είχε πει σε Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς τον Νοέμβριο «φαντάζομαι πως δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος, εκτός αν μου πείτε ‘θα ήταν τόσο καλό που πρέπει να βρούμε τρόπο’».

Ο 78χρονος μεγιστάνας έκανε επίσης δηλώσεις που σχολιάστηκαν πολύ τον Ιούλιο, απευθυνόμενος σε συντηρητικούς χριστιανούς, που διαβεβαίωσε πως «δεν θα χρειαστεί να ξαναψηφίσετε» σε περίπτωση νίκης του.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του πανίσχυρου λόμπι των όπλων NRA, τον Μάιο, είχε διερωτηθεί αν έπρεπε να κάνει σχεδιασμούς για «δυο θητείες» ή μήπως «τρεις θητείες» στην προεδρία.

Ωστόσο, έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι η νικηφόρα εκστρατεία του ήταν η τελευταία.

Η 22η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που επικυρώθηκε το 1951, προβλέπει πως «ουδείς μπορεί να εκλεγεί πάνω από δυο φορές στο αξίωμα του προέδρου».

Βουλευτής του Τενεσί, οπαδός του Τραμπ, έχει καταθέσει πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος για να αυξηθεί το όριο των προεδρικών θητειών στις τρεις. Η προσπάθεια φαντάζει καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος των ΗΠΑ θα προϋπέθετε πλειοψηφία δυο τρίτων στο Κογκρέσο, από την οποία οι Ρεπουμπλικάνοι απέχουν παρασάγγας, και κατόπιν έγκριση από τουλάχιστον 38 αμερικανικές πολιτείες, κάτι μάλλον απίθανο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.