Δεκατρείς νιγήριοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν το Σάββατο και τη Δευτέρα σε συγκρούσεις με τζιχαντιστές, που εξαπέλυσαν δυο διακριτές επιθέσεις, μια κοντά στην Μπουρκίνα Φάσο, δεύτερη κοντά στη Νιγηρία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το γενικό επιτελείο.

Ο Νίγηρας, αχανής χώρα του Σαχέλ, βυθίζεται συχνά στο πένθος εξαιτίας της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος σε νοτιοδυτικές περιοχές, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, καθώς και των οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και ΙΚΔΑ —αυτή η τελευταία γεννήθηκε όταν διασπάστηκε η προηγούμενη— σε νοτιοανατολικές περιοχές, κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία.

Τη Δευτέρα 17η Μαρτίου σε αυτή την περιοχή, κοντά στη Ντιφά, στρατιωτική θέση στη Σετιμά-Ουαγκού έγινε στόχος επίθεσης από ομάδα «περίπου 300 μαχητών», που οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούν ότι ανήκαν στην Μπόκο Χαράμ, εξήγησε το επιτελείο στο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων.

Οι ένοπλοι ήταν αποφασισμένοι να διαπεράσουν «τις γραμμές άμυνας» και χρησιμοποίησαν «παγιδευμένα (με εκρηκτικά) οχήματα», καθώς και άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς, συνέχισε. Στην επίθεσή τους σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιώτες, κατά τον απολογισμό του.

Η επίθεση απωθήθηκε και η αεροπορία κατόπιν εξουδετέρωσε ομάδα «περίπου τριάντα μοτοσικλετών» και «περίπου 50 τρομοκράτες που είχαν βρει καταφύγιο σε σπίτι», ενώ άλλα μέλη της Μπόκο Χαράμ τράπηκαν σε άτακτη φυγή προς τη Νιγηρία, πρόσθεσε.

Δυο ημέρες νωρίτερα στην άλλη πλευρά της χώρας, κοντά σε κοίτασμα χρυσού, στον νομό Τιλαμπερί, «εννέα στρατιώτες έπεσαν στη μάχη και επτά τραυματίστηκαν», κατά το ενημερωτικό δελτίο.

Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε «σφοδρές συγκρούσεις» με μαχητές «προσκείμενους στο Ισλαμικό Κράτος» κοντά στην Μπουρκίνα Φάσο, άλλη χώρα που επίσης λυμαίνονται τζιχαντιστικές οργανώσεις, συνεχίζει το κείμενο.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι δράστες της επίθεσης επωφελήθηκαν από την έλευση «ενισχύσεων με περίπου εκατό μοτοσικλέτες από την Μπουρκίνα Φάσο», όμως χερσαία και αεροπορική επιχείρηση των δυο γειτονικών κρατών τους «έτρεψε σε υποχώρηση».

Τουλάχιστον 55 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν στα πλήγματα, σύμφωνα με το επιτελείο.

Τον Νίγηρα κυβερνά στρατιωτικό καθεστώς, που κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 υποσχόμενο πάνω απ’ όλα να αποκαταστήσει την ασφάλεια.

Όμως οι επιθέσεις συνεχίζονται: από τον Ιούλιο του 2023, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.400 άνθρωποι στη χώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΜΚΟ ACLED, η οποία καταμετρά τα θύματα των ένοπλων συρράξεων σε διεθνές επίπεδο.

Δύναμη 5.000 στρατιωτικών του Νίγηρα και δυο συμμάχων του, της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί, αναμένεται να συγκροτηθεί προσεχώς και να αναλάβει δράση εναντίον των τζιχαντιστών· έχουν ήδη διεξαχθεί κοινές επιχειρήσεις.

